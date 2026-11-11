با پیگیری دادستانی تهران و مساعدت خیرین، انجمن حمایت از زندانیان و ستاد دیه، زمینه آزادی ۲۵ نفر از محکومان جرائم غیرعمد و مالی در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) فراهم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با پیگیری دادستانی تهران و مساعدت خیرین، انجمن حمایت از زندانیان و ستاد دیه، زمینه آزادی ۲۵ نفر از محکومان جرائم غیرعمد و مالی فراهم شد.

علی صالحی دادستان تهران اظهار کرد: برای آزادی این افراد که به دلیل محکومیت‌های مالی و پرداخت دیه در زندان به سر می‌بردند، مبلغی بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان کمک نقدی از محل خیرین شریف جمع‌آوری شد.

وی افزود: از مجموع افراد آزادشده، ۸ نفر از بانوان، سرپرست خانوار بودند که با این اقدام، زمینه بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده فراهم شد.