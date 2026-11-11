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تحلیلگر آمریکایی: قدرت دریایی آمریکا مقابل ایران حرفی برای گفتن ندارد + فیلم

دنیل مک‌آدامز، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به برتری ایران در میدان خود، تأکید کرد قدرت دریایی آمریکا در برابر توان نظامی ایران کارایی ندارد و هیچ راه‌حل نظامی برای این تقابل وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مک‌آدامز در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی گفت ایران به دلیل قرار داشتن در میدان خود از برتری برخوردار است و ناوگروه‌های آمریکایی نتوانسته‌اند به فاصله کمتر از ۷۰۰ مایلی سواحل ایران نزدیک شوند؛ چراکه حتی در این فاصله نیز در تیررس برخی تسلیحات ایران قرار دارند. او تأکید کرد قدرت دریایی آمریکا در چنین شرایطی عملاً بی‌اثر است و ایران در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نخواهد شد.

این تحلیلگر سیاسی تصمیم ترامپ برای ورود به جنگ علیه ایران را نتیجه تأثیرپذیری از نتانیاهو و اطلاعات اسرائیل دانست و گفت رئیس‌جمهور آمریکا به‌جای توجه به ارزیابی نهادهای اطلاعاتی و هشدار کارشناسان نظامی، به توصیه‌های طرفداران اسرائیل گوش داد. به گفته مک‌آدامز، حتی نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیز تأکید کرده بودند ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما ترامپ این ارزیابی‌ها را نادیده گرفت.

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