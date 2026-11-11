امکان استفاده بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از اعتبار معادل حقوق آبان ماه، از امروز فعال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی؛ طرح «تأمین رفاه» به عنوان خدمتی با همکاری سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران، با هدف تسهیل و افزایش قدرت خرید، فراهم‌سازی دسترسی زودهنگام بازنشستگان و مستمری‌بگیران به مستمری ماهانه خود با امکان استفاده از انواع تخفیف‌ها و پیشنهادات ویژه طراحی شده است. در واقع این خدمت به بازنشستگان و مستمری‌بگیران واجد شرایط امکان می‌دهد تا پیش از موعد واریز مستمری ماهانه، اعتباری معادل یک ماه مستمری خالص قابل دریافت خود را دریافت کرده و از آن برای خرید کالا و خدمات از شبکه گسترده و متنوع فروشگاه‌ها و مراکز طرف قرارداد در سراسر کشور استفاده کنند.

به این معنا که این خدمت با ایجاد یک کیف پول (حساب) اعتباری، امکان استفاده زودهنگام از مستمری ماهانه را فراهم می‌کند، بدون آنکه زمان‌بندی معمول پرداخت مستمری تغییر کند.

علاوه بر امکان خرید اعتباری پیش از واریز مستمری، بهره‌مندی از اعتبار تشویقی خرید و برگشت میانگین تا ۵ درصد از ارزش هر خرید، امکان استفاده از خدمات خرید اقساطی و دسترسی به پیشنهاد‌های ویژه فروشگاهی از دیگر مزایای موردنظر این خدمت است.

نکته مهم این است که اعتبار اولیه، تسهیلات نقدی یا مستمری اضافه نیست؛ بلکه امکان استفاده زودهنگام از اعتبار خرید معادل مستمری قابل پرداخت ماهانه است.

براساس سازوکار اجرایی تعریف شده در این خدمت در مرحله اول، متقاضیان با ثبت‌نام در پلتفرم «وایب» به نشانی https://vibe.ir و پذیرش شرایط خدمت، امکان شارژ کیف پول (حساب) اعتباری را تا سقف مستمری قابل دریافت ماهانه خود را فعال می‌کنند. فعال‌سازی به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود و نیازی به مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی یا بانک رفاه کارگران وجود ندارد.

در مرحله دوم که تخصیص اعتبار صورت می‌گیرد، در روز بیستم هر ماه و در صورت فعال‌سازی کیف پول اعتباری، اعتباری معادل یک ماه مستمری قابل دریافت فرد در کیف پول (حساب) اعتباری او فعال می‌شود. این اعتبار امکان خرید کالا و خدمات را پیش از موعد واریز مستمری فراهم می‌کند.

در مرحله سوم، بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌توانند از اعتبار تخصیص‌یافته برای خرید کالا و خدمات از فروشگاه‌ها و مراکز طرف قرارداد استفاده کنند. استفاده از تمام اعتبار الزامی نیست و هر فرد می‌تواند متناسب با نیاز خود، تمام یا بخشی از اعتبار را مصرف کند. اعتبار اولیه ماهیت غیرنقدی دارد و امکان برداشت نقدی یا انتقال آن به حساب دیگر پیش از موعد پرداخت مستمری وجود ندارد.

در مرحله چهارم، در زمان معمول واریز مستمری، مطابق زمان‌بندی پرداخت در سه روز پایانی ماه، میزان اعتبار مصرف‌شده از مستمری فرد کسر می‌شود. باقی‌مانده مستمری در اختیار فرد قرار می‌گیرد و امکان برداشت نقدی یا استفاده از آن برای خرید وجود خواهد داشت. چنانچه فرد از اعتبار اولیه استفاده نکرده باشد، مستمری او مطابق روال معمول قابل دریافت خواهد بود.

در مرحله پنجم، پس از شارژ اعتبار، خرید‌های واجد شرایط می‌توانند مشمول اعتبار تشویقی با میانگین ۵ درصد مبلغ خرید شوند. این اعتبار به حساب فرد اضافه می‌شود و در فروشگاه‌های طرف قرارداد قابل استفاده است. اعتبار تشویقی قابل برداشت نقدی یا انتقال به اشخاص دیگر نیست.

نکته مهم این است که متقاضیان حتما باید قبل از ثبت‌نام در طرح، در اپلیکیشن «وایب» به نشانی vibe.ir/l/TaminRefah ثبت نام و راه اندازی حساب کرده باشند.

بر همین اساس و طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی، از هم‌اکنون اعتبار معادل حقوق در طرح «تأمین‌رفاه» برای کلیه مستمری‌بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی قابل استفاده است و امکان خرید اقلام یا خدمات موردنیاز، زودتر از واریز نقدی حقوق فراهم است.

برچسب ها: بازنشستگان ، اعتبار
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
گدا پزوری
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Iran (Islamic Republic of)
نگار
۱۹:۳۴ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
باسلام بنده بازمانده مستمری بگیر هستم خودم شغلی ندارم نه خونه دارم نه وسایل خونه از مسئولین خواهش میکنم رسبدکی کنند مثل بقیه کارمندان برای کسانی که خونه ندارن خونه سارمانی تحویلشون بدن تا بتوانند یه زندگی راحتی داشته باشن تا وقتی که به امید خدا صاحب خونه بشیم با تشکر فراون
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۹:۲۹ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
باتوجه به تورم وخرج کمک میباشد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
بازنسشی که دبگه توان نداره راه بره تسهیلات به دردش نمیخوره نمیخورههههههههه نمیخورههههههههه نمیخورههههههههه حقوق به دردش میخوره
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۸ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
وام ودیعه مسکن هم نیاز داریم خدا خیرتون دهد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
این تسهیلات که میگین به درد بازنشستگان تامین اجتماعی نمیخوره نمیخورههههههههه نمیخورههههههههه نمیخورههههههههه نمیخورههههههههه نمیخورههههههههه نمیخورههههههههه نمیخورههههههههه نمیخورههههههههه نمیخورههههههههه نمیخورههههههههه نمیخورههههههههه نمیخورههههههههه حقوق به درد مردم بدبخت میخوره نه وام غیره
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
اگه راس میگین بازنشستگان تامین اجتماعی خیلی دوست دارین خیلی دلتون میسوزه واسه بازنشستگان تامین اجتماعی ی سفر زیارتی به مشهد مشهد مشهد مشهد. مقدس داشته باشین اونم خانوادگی نه فردی. اگه راس میگین. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 شما ی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جون میکنیننننننننننننننننننننن میکنیننننننننننننننننننننن میکنیننننننننننننننننننننن میکنیننننننننننننننننننننن میکنیننننننننننننننننننننن میکنیننننننننننننننننننننن میکنیننننننننننننننننننننن میکنیننننننننننننننننننننن میکنیننننننننننننننننننننن میکنیننننننننننننننننننننن میکنیننننننننننننننننننننن میکنیننننننننننننننننننننن
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۶:۳۷ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
امیدوارم که به نفع بازنشستگان بشه.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۲۰ آبان ۱۴۰۵
خب حقوقشون درست واریز کنید دیگه این مسخره بازی ها چیه؟
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۱۵
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