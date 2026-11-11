باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - کادر فنی تیم فوتبال استقلال در روز‌های اخیر وضعیت علیرضا کوشکی را به دلیل ابتلای این بازیکن به بیماری تنفسی زیر نظر دارد و شرایط جسمانی او را برای بازگشت به تمرینات و همراهی آبی‌پوشان پیگیری می‌کند.

با توجه به اهمیت حضور تمامی نفرات در فهرست استقلال برای ادامه رقابت‌های فصل، در صورتی که بیماری کوشکی موجب دوری طولانی‌مدت او از میادین شود، احتمال دارد کادر فنی و مسئولان باشگاه در تصمیمی برای نیم‌فصل دوم نام این بازیکن را از فهرست استقلال خارج کنند.

البته تصمیم نهایی در این خصوص به روند بهبودی کوشکی و مدت زمان دوری احتمالی او از میادین بستگی دارد و کادر فنی استقلال در انتظار مشخص شدن وضعیت این بازیکن است.