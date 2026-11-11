باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جنگ علیه ایران به کابوس ترامپ تبدیل شد؛ فشار داخلی و جهانی علیه واشنگتن + فیلم

هم‌زمان با افزایش فشار‌های داخلی و جهانی بر دولت ترامپ و ناکامی محاصره دریایی، یک مقام ارشد سابق سیا تأکید کرده است که آمریکا همین حالا در جنگ با ایران شکست خورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جنگ علیه ایران به بحرانی برای دولت ترامپ تبدیل شده است؛ افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های سنگین جنگ و مخالفت افکار عمومی با ادامه درگیری، فشارها بر کاخ سفید را افزایش داده است. ترامپ نیز در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس به مخالفت مردم آمریکا با جنگ، گرانی بنزین و افزایش احساسات ضداسرائیلی اشاره کرد و از نبود دلیلی برای تشدید جنگ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سخن گفت. هم‌زمان، وزیر خزانه‌داری آمریکا به‌دلیل افزایش تهدیدها به یک پایگاه نظامی منتقل شده است.

از سوی دیگر، محاصره دریایی آمریکا به نتایج موردنظر واشنگتن نرسیده و گستردگی مرزهای زمینی و دریایی ایران، محدودیت‌های این راهبرد را آشکار کرده است. یک مقام ارشد سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، جنگ با ایران را به لشکرکشی آتن به سیسیل تشبیه کرد و گفت: «ما همین حالا هم در این جنگ شکست خورده‌ایم؛ از هر نظر که نگاه کنید، جنگ عملاً تمام شده و ما شکست خورده‌ایم.»

مطالب مرتبط
جنگ علیه ایران به کابوس ترامپ تبدیل شد؛ فشار داخلی و جهانی علیه واشنگتن + فیلم
young journalists club

واشنگتن دیگر توان پیشبرد جنگ ترکیبی علیه ایران را ندارد + فیلم

جنگ علیه ایران به کابوس ترامپ تبدیل شد؛ فشار داخلی و جهانی علیه واشنگتن + فیلم
young journalists club

شکست آمریکا در تقویت قدرت نرم + فیلم

جنگ علیه ایران به کابوس ترامپ تبدیل شد؛ فشار داخلی و جهانی علیه واشنگتن + فیلم
young journalists club

 اعتراف صریح مقام سابق سیا به شکست آمریکا در جنگ با ایران + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
پای کار وطن در تجمعات شبانه + فیلم
۷۴۳

پای کار وطن در تجمعات شبانه + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۵
تحلیلگر لبنانی: معادله کنونی منطقه نتیجه انباشت دستاوردهای ایران است + فیلم
۵۸۳

تحلیلگر لبنانی: معادله کنونی منطقه نتیجه انباشت دستاوردهای ایران است + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۵
بدرقه آرمان مهربان؛ هنرمندی که با آثارش در یاد‌ها ماندگار شد + فیلم
۵۱۹

بدرقه آرمان مهربان؛ هنرمندی که با آثارش در یاد‌ها ماندگار شد + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۵
 اعتراف مقام ارشد نظامی انگلیس؛ ایران قدرتمندتر از آغاز جنگ! + فیلم
۵۱۸

 اعتراف مقام ارشد نظامی انگلیس؛ ایران قدرتمندتر از آغاز جنگ! + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۵
شهدای نفس؛ روایت ۴۲ شهید هوافضا در دفاع از آسمان ایران + فیلم
۵۰۹

شهدای نفس؛ روایت ۴۲ شهید هوافضا در دفاع از آسمان ایران + فیلم

۲۰ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha