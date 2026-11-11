جنگ علیه ایران به کابوس ترامپ تبدیل شد؛ فشار داخلی و جهانی علیه واشنگتن + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - جنگ علیه ایران به بحرانی برای دولت ترامپ تبدیل شده است؛ افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های سنگین جنگ و مخالفت افکار عمومی با ادامه درگیری، فشارها بر کاخ سفید را افزایش داده است. ترامپ نیز در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس به مخالفت مردم آمریکا با جنگ، گرانی بنزین و افزایش احساسات ضداسرائیلی اشاره کرد و از نبود دلیلی برای تشدید جنگ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سخن گفت. هم‌زمان، وزیر خزانه‌داری آمریکا به‌دلیل افزایش تهدیدها به یک پایگاه نظامی منتقل شده است.

از سوی دیگر، محاصره دریایی آمریکا به نتایج موردنظر واشنگتن نرسیده و گستردگی مرزهای زمینی و دریایی ایران، محدودیت‌های این راهبرد را آشکار کرده است. یک مقام ارشد سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، جنگ با ایران را به لشکرکشی آتن به سیسیل تشبیه کرد و گفت: «ما همین حالا هم در این جنگ شکست خورده‌ایم؛ از هر نظر که نگاه کنید، جنگ عملاً تمام شده و ما شکست خورده‌ایم.»