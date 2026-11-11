سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران برای ارائه لیست مازاد تیمش به مدیران این باشگاه عجله‌ای ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای ادامه رقابت‌های فصل آماده می‌کند که با نزدیک شدن به پنجره نقل‌وانتقالات نیم‌فصل، موضوع تغییرات احتمالی در فهرست این تیم مورد توجه قرار گرفته است.

سهراب بختیاری‌زاده در نظر دارد پس از بررسی عملکرد بازیکنان در مسابقات پیش رو و ارزیابی شرایط فنی تیم، درباره نفراتی که ممکن است در نیم‌فصل از جمع آبی‌پوشان جدا شوند تصمیم‌گیری کند.

در این میان، کادر فنی استقلال قصد ندارد بدون بررسی دقیق شرایط بازیکنان و نیاز‌های تیم دست به تغییرات گسترده بزند و اولویت اصلی سرمربی، حفظ تعادل در ترکیب و تقویت نقاط ضعف تیم خواهد بود.

قرار است با نزدیک شدن به پایان نیم‌فصل نخست، وضعیت بازیکنان استقلال برای ادامه همکاری یا احتمال جدایی آنها مورد بررسی قرار بگیرد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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