مدیران باشگاه استقلال تهران در تلاش هستند تا محرومیت سنگین متوجه بازیکن آلبانیایی این تیم نشود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - وضعیت یاسر آسانی، مهاجم آلبانیایی تیم فوتبال استقلال، از نظر انضباطی به یکی از موضوعات مورد توجه کادر فنی این تیم تبدیل شده است و آبی‌پوشان در انتظار مشخص شدن نتیجه بررسی اتفاقات مربوط به این بازیکن هستند.

با توجه به اهمیت آسانی در برنامه‌های تاکتیکی سهراب بختیاری‌زاده، هرگونه محرومیت احتمالی این بازیکن می‌تواند دست سرمربی استقلال را برای انتخاب ترکیب اصلی با محدودیت مواجه کند.

کادر فنی استقلال امیدوار است این موضوع بدون ایجاد محرومیت طولانی‌مدت برای بازیکن آلبانیایی به پایان برسد تا او بتواند در ادامه رقابت‌های لیگ برتر و مسابقات آسیایی در اختیار تیم باشد.

البته میزان و نوع برخورد انضباطی با این بازیکن به تصمیم نهاد‌های مسئول بستگی دارد و باید منتظر ماند تا نتیجه نهایی این پرونده مشخص شود.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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