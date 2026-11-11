باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مردم شهرستان‌های جهرم و خفر و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در نشست مجازی نهضت مدرسه‌سازی که با حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شورای معاونان و مدیران کل نوسازی مدارس استان‌ها برگزار شد، با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به نهضت مدرسه‌سازی در کشور، خواستار توجه هم‌زمان به ساخت و تکمیل مدارس جدید، تجهیز مدارس فعال، تأمین زیرساخت‌های آموزشی و مقاوم‌سازی فضا‌های فرسوده شد و اعلام کرد: بیش از ۱۰۰ هزار کلاس درس کشور همچنان در وضعیت ناکارآمد و آسیب‌پذیر قرار دارند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به نهضت مدرسه‌سازی در کشور، خواستار تأمین منابع پایدار برای ساخت، تکمیل، تجهیز و مقاوم‌سازی مدارس شد و اعلام کرد: بیش از ۱۰۰ هزار کلاس درس کشور همچنان در وضعیت ناکارآمد و آسیب‌پذیر قرار دارند.

رضایی‌کوچی، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه نوسازی مدارس اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در دو سال گذشته، شاهد حرکتی جهادی در زمینه ساخت مدارس بوده‌ایم که با وجود محدودیت‌های مالی و موانع موجود، همچنان با جدیت ادامه دارد.

او افزود: این حرکت نشان‌دهنده عشق و ارادت مجموعه نوسازی مدارس به خانواده بزرگ آموزش و پرورش، دانش‌آموزان و معلمان است و امیدواریم نهضت مدرسه‌سازی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

ضرورت توجه هم‌زمان به ساخت مدارس و تجهیز مدارس فعال

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی مدیران مدارس باید تعلیم و تربیت دانش‌آموزان باشد، تصریح کرد: تأمین زیرساخت‌ها، هزینه‌های آب و برق، ایزوگام، بهسازی حیاط، فضا‌های ورزشی، تجهیزات آموزشی و امکانات آزمایشگاهی از وظایف حاکمیت است و مدیران مدارس نباید بخش عمده وقت خود را صرف پیگیری این مسائل کنند.

رضایی‌کوچی با اشاره به مشکلات مدارس فعال کشور گفت: در کنار ساخت مدارس جدید، باید به وضعیت مدارس دایر نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. برخی مدارس با مشکلاتی همچون فرسودگی ساختمان، خرابی ایزوگام، نامناسب بودن حیاط و محوطه، کمبود میز و صندلی و تجهیزات آموزشی مواجه هستند که لازم است با ارزیابی دقیق، برای رفع این نیاز‌ها برنامه‌ریزی شود.

پیگیری اختصاص سهم دو دهم مالیات بر ارزش افزوده برای مدرسه‌سازی

او با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای تأمین منابع مالی نهضت مدرسه‌سازی اظهار کرد: در قانون بودجه، موضوع اختصاص دو دهم مالیات بر ارزش افزوده برای ساخت مدارس پیش‌بینی شده است که در این زمینه پیگیری‌های رئیس سازمان نوسازی مدارس نقش مؤثری داشته است.

رضایی‌کوچی افزود: در حال حاضر درباره نحوه محاسبه این سهم و اینکه دو دهم درصد از کل مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شود یا صرفاً از سهم دولت، اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد. در همین راستا، کمیسیون عمران مجلس کمیته‌ای را برای بررسی و پیگیری موضوع تشکیل داده است و معتقدیم این سهم باید از کل مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شود.

تلاش برای اختصاص سهم مدارس از منابع ۱۰۰ همتی قیر

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به موضوع تأمین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی کشور گفت: در قانون بودجه، موضوع تأمین قیر مورد نیاز مدارس پیش‌بینی شده بود، اما در تفسیر‌های انجام‌شده، نحوه محاسبه منابع با نگاه قانون‌گذار تفاوت پیدا کرد.

رضایی‌کوچی ادامه داد: در همین زمینه، به همراه مهندس نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا کردیم و از موضوع تأمین قیر پروژه‌های عمرانی دفاع کردیم. پس از پیگیری‌های انجام‌شده در سازمان برنامه و بودجه و با حضور رئیس این سازمان و همچنین پیگیری‌های رئیس مجلس، در نهایت ۱۰۰ همت برای تأمین قیر پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی شده که قرار است هفته آینده ابلاغ شود.

او تأکید کرد: تلاش ما این است که سهم قابل توجهی از این منابع به نوسازی مدارس اختصاص یابد تا برای آسفالت محوطه مدارس و همچنین پرداخت مطالبات پیمانکاران این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

طراحی روش‌های جدید برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی

رضایی‌کوچی با اشاره به نشست خود با وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: در حال بررسی یک سازوکار جدید و ساده‌تر برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی هستیم که بر اساس آن، املاک و اسناد دستگاه‌های دولتی ارزیابی و در قالب یک صندوق تجمیع شود و متناسب با ارزش دارایی هر دستگاه، گواهی‌هایی در اختیار پیمانکاران قرار گیرد تا امکان عرضه و فروش آنها در بازار فراهم شود.

او افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، باید به سمت ایجاد منابع جدید و استفاده از ظرفیت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی حرکت کنیم. در برخی استان‌ها از جمله فارس، سال‌هاست زمین‌ها و املاک مستعد مولدسازی شناسایی شده‌اند، اما هنوز امکان تبدیل آنها به منابع مالی فراهم نشده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین از دعوت رئیس سازمان نوسازی مدارس برای حضور در نشست تخصصی با وزیر اقتصاد خبر داد و ابراز امیدواری کرد که روش‌های جدید تأمین مالی بتواند به تسریع اجرای پروژه‌های عمرانی و آموزشی کشور کمک کند.

ضرورت تعیین تکلیف بیش از ۱۰۰ هزار کلاس درس ناکارآمد و آسیب‌پذیر

او با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت مدارس فرسوده کشور اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، بیش از ۱۰۰ هزار کلاس درس همچنان در وضعیت ناکارآمد و آسیب‌پذیر قرار دارند و این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری جدی و مشترک میان دولت و مجلس است.

رضایی‌کوچی تصریح کرد: دانش‌آموزان سرمایه‌های آینده کشور هستند و شایسته نیست در فضا‌های آموزشی تحصیل کنند که ممکن است در هر لحظه در معرض آسیب قرار گیرند. باید با یک نگاه مشترک و واقع‌بینانه، میزان نیاز کشور به بازسازی، مقاوم‌سازی و نوسازی مدارس مشخص و منابع لازم برای آن پیش‌بینی شود.

او خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه مدرسه‌سازی، هزینه‌کرد غیرضروری نیست، بلکه سرمایه‌گذاری زیربنایی برای آینده کشور و نسل‌هایی است که قرار است مسئولیت اداره این سرزمین را بر عهده بگیرند.

تکمیل مدارس خیرساز با تأمین تجهیزات و زیرساخت‌ها

رئیس کمیسیون عمران مجلس با قدردانی از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز گفت: یکی از مشکلات موجود این است که در برخی موارد، خیرین بخش عمده یا حتی تمام فضای فیزیکی مدرسه را احداث می‌کنند، اما پروژه به دلیل تأمین نشدن تجهیزات، امکانات و انشعابات آب، برق و گاز به بهره‌برداری نمی‌رسد.

او افزود: باید وضعیت تجهیزات و امکانات مدارس کشور به‌صورت دقیق ارزیابی شود و برای تأمین سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی استاندارد، تجهیزات آموزشی و زیرساخت‌های مورد نیاز مدارس برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

رضایی‌کوچی تأکید کرد: هرچه خیرین شاهد تکمیل و بهره‌برداری واقعی مدارس احداث‌شده باشند، انگیزه بیشتری برای مشارکت در نهضت مدرسه‌سازی خواهند داشت. بنابراین، تکمیل زیرساخت‌ها و تجهیز مدارس خیرساز باید در اولویت قرار گیرد.

او در پایان ضمن قدردانی از رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، معاونان و مدیران کل نوسازی مدارس استان‌ها، به‌طور ویژه از عملکرد مجموعه نوسازی مدارس استان فارس تقدیر کرد.

رضایی‌کوچی با اشاره به فعالیت‌های مهندس سینایی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس، اظهار کرد: از زمان استقرار ایشان در استان، شاهد تغییرات و تحولات مثبتی در مجموعه نوسازی مدارس فارس بوده‌ایم و این مجموعه توانسته است عملکرد قابل توجهی در حوزه مدرسه‌سازی از خود به نمایش بگذارد.

او ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس و همراهی مجلس شورای اسلامی، شاهد تکمیل مدارس نیمه‌تمام، تعیین تکلیف مدارس آسیب‌پذیر و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز مدارس کشور باشیم.

سینایی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس نیز، با قدردانی از حضور و حمایت‌های محمدرضا رضایی‌کوچی اظهار کرد: امروز این فرصت فراهم شد تا در نشست نهضت مدرسه‌سازی، به‌صورت برخط و با حضور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، شورای معاونان و مدیران کل نوسازی مدارس استان‌ها، از دیدگاه‌ها و رهنمود‌های رئیس کمیسیون عمران مجلس بهره‌مند شویم.

او افزود: حمایت‌های دکتر رضایی‌کوچی در حوزه بودجه‌های عمرانی و تأمین قیر، نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های نوسازی مدارس کشور داشته و بدون این حمایت‌ها، دستیابی به بخشی از دستاورد‌های امروز این مجموعه با دشواری بیشتری همراه بود.

مدیرکل نوسازی مدارس فارس با اشاره به انتخاب سازمان نوسازی مدارس کشور به‌عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی تصریح کرد: این موفقیت در شرایطی حاصل شده که کشور با محدودیت‌های مالی، تحریم‌ها و مشکلات متعدد مواجه بوده است و حمایت‌های کمیسیون عمران مجلس در عبور از این شرایط و پیشبرد نهضت مدرسه‌سازی نقش مؤثری داشته است.