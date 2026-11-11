رئیس پلیس آگاهی استان کردستان از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند پنج‌نفره سرقت شامل ۲ سارق و ۳ مالخر در یکی از استان‌های کشور خبر داد و گفت: با دستگیری این افراد، ۶ فقره سرقت منزل و مغازه در کردستان کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ شهرام عبدی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل و مغازه‌ها در سطح استان کردستان، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، اعضای یک باند پنج‌نفره متشکل از ۲ سارق و ۳ مالخر را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، طی عملیاتی ضربتی موفق به دستگیری آنان در یکی از استان‌های کشور شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب ۶ فقره سرقت منزل و مغازه در سطح استان، بیان کرد: در جریان این عملیات، مقداری از اموال مسروقه نیز کشف و به مالباختگان تحویل داده شد.

عبدی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی تأکید کرد: پلیس با سارقان و افرادی که امنیت و آرامش شهروندان را مختل می‌کنند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

برچسب ها: کردستان ، دستگیری سارقان منزل ، پلیس آگاهی کردستان
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