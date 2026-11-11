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روایت رسانه‌های جهان از شهر موشکی جدید سپاه پاسداران + فیلم

رونمایی سپاه پاسداران از شهر موشکی جدید، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت و بار دیگر ادعای ترامپ درباره نابودی توان نظامی ایران را زیر سوال برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های بین‌المللی از جمله نیویورک‌پست، شین‌هوا و تایمز هند، شهر موشکی جدید سپاه را نشانه تداوم و گستردگی توان دفاعی ایران دانستند. در گزارش‌ها تأکید شده است که شهرهای زیرزمینی ایران دیگر صرفاً محل نگهداری تسلیحات نیستند، بلکه به مراکزی برای تولید مستمر موشک و پهپاد حتی در شرایط جنگ و بمباران تبدیل شده‌اند؛ موشک‌هایی که در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز به کار گرفته شدند.

رسانه‌های صهیونیستی نیز به قابلیت‌های موشکی ایران، از جمله کاهش ردپای راداری و دشوارتر شدن رهگیری موشک‌ها، توجه نشان دادند. روزنامه تلگراف انگلیس هم نوشت ایران دیگر برای برد موشک‌های خود محدودیتی قائل نیست و در صورت ازسرگیری جنگ از سوی ترامپ، نیروهای آمریکایی در سراسر منطقه و فراتر از آن در معرض حمله قرار خواهند گرفت.

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