باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های بین‌المللی از جمله نیویورک‌پست، شین‌هوا و تایمز هند، شهر موشکی جدید سپاه را نشانه تداوم و گستردگی توان دفاعی ایران دانستند. در گزارش‌ها تأکید شده است که شهرهای زیرزمینی ایران دیگر صرفاً محل نگهداری تسلیحات نیستند، بلکه به مراکزی برای تولید مستمر موشک و پهپاد حتی در شرایط جنگ و بمباران تبدیل شده‌اند؛ موشک‌هایی که در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز به کار گرفته شدند.

رسانه‌های صهیونیستی نیز به قابلیت‌های موشکی ایران، از جمله کاهش ردپای راداری و دشوارتر شدن رهگیری موشک‌ها، توجه نشان دادند. روزنامه تلگراف انگلیس هم نوشت ایران دیگر برای برد موشک‌های خود محدودیتی قائل نیست و در صورت ازسرگیری جنگ از سوی ترامپ، نیروهای آمریکایی در سراسر منطقه و فراتر از آن در معرض حمله قرار خواهند گرفت.