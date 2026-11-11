معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی، معاون امور بندری و اقتصادی و نیز معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی اقدامات انجام شده در بخش‌های مربوطه از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون را اعلام و برنامه‌های آتی را تشریح کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در نشست شورای هماهنگی مدیران ستاد و بنادر کشور که به ریاست محمد شکیبی نسب؛ معاون وزیر راه و شهرسازی، برگزار شد، اعضای هیات عامل این سازمان اعم از معاون امور دریایی، معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی، معاون امور بندری و اقتصادی و نیز معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی به تشریح اقدامات انجام شده در بخش‌های مختلف و نیز برنامه‌های آتی، پرداختند.

معاونت امور دریایی

الله مراد عفیفی پور؛ عضو هیات عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اقدامات انجام شده در حوزه امور دریایی را طی سال جاری تشریح کرد و گفت: شاهد تردد ۶ میلون و ۴۳۲ هزار مسافر و گردشگر و نیز ۱۲۷ هزار شناور طی هفت ماهه نخست سال جاری بوده‌ایم.

وی ادامه داد: ۲۸۷۷ گواهینامه دریایی طی مدت مذکور صادر شده و در شش ماهه نخست سال جاری نیز ۲۱ هزار و ۶۷۳ عملیات هیدروگرافی انجام شده است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۱۹ نفر از دریا نجات یافته اند، خاطرنشان کرد: در بخش لایروبی نیز طی مدت مذکور ۲ میلیون و ۵۲۷ هزار مترمکعب لایروبی خالص انجام گرفته است.

عفیفی‌پور درباره ثبت کشتی‌ها و صدور گواهینامه‌های دریایی، خاطرنشان کرد: مکانیزه کردن فرآیندهای ثبت کشتی‌ها و صدور گواهینامه‌های رده‌بندی، تدوین شاخص فرسودگی ناوگان دریایی کشور، انجام ممیزی‌ها و بازرسی‌های قانونی برای تمامی کشتی‌های تحت پرچم و صدور گواهینامه‌ها، تدوین دستورالعمل طرح تولید، توزیع و نصب پلاک مکانیزه شناورها و قایق‌ها، پیگیری نوسازی ناوگان از مراجع ذی‌ربط و پیگیری نوسازی ناوگان از مراجع ذی‌ربط از جمله اهم اقدامات صورت گرفته در این بخش است.

وی در رابطه با کنترل و بازرسی کشتی‌ها، اظهار داشت: ابلاغ روش اجرایی کنترل و بازرسی کشتی‌ها در محل‌های دور از دسترس، بهره‌برداری از پورتال جدید کنترل و بازرسی کشتی‌ها، تدوین و ابلاغ برنامه بازرسی متمرکز از کشتی‌های کنوانسیونی و نیز ابلاغ بخشنامه ممنوعیت موقت درج ممنوع‌الورود و مشروط‌الورود در سامانه جامع دریایی از فعالیت‌های صورت گرفته در این بخش است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین به بخش امور دریانوردان، سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی اشاره کرد و افزود: اقدامات مربوط به اجرای الزامات مقاوله‌نامه کار دریایی، صدور ۱۱۳ فقره مجوز برگزاری دوره آموزش دریانوردی از طریق سامانه جامع امور دریانوردان برای سال ۱۴۰۵، ممیزی مراکز آموزش دریانوردی و بخش سیستم مدیریت کیفیت، اقدامات در راستای ممیزی دولت عضو IMO، رسیدگی مستمر به موضوع حوادث شناور و خدمه در شرایط جنگ و محاصره و نیز دیپلماسی دریایی برای نجات خدمه کشتی‌های مانده در تحریم از دیگر اقدامات انجام شده است.

عفیفی‌پور با اشاره به اینکه ۳۶ هزار و ۱۱۳ گواهینامه شایستگی طی نیمسال نخست سال جاری صادر شد، گفت: تعداد گواهینامه‌های سلامت ۱۸ هزار و ۹۱۱ مورد و تعداد دوره‌های آموزشی دریانوردی نیز یک هزار و ۳۱۲ دوره بود.

معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی

حمید خلیلی؛ عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اهداف کلان مدنظر، اظهار داشت: افزایش ظرفیت عملیاتی بنادر کشور، ایجاد ظرفیت حمل و نقل ریلی بنادر شهید رجایی و امام خمینی (ره)، افزایش سهم فرآیندها و خدمات بندری و دریایی به صورت یکپارچه، کاهش شدت مصرف انرژی و آلاینده های زیست محیطی در فعالیت های بندری و دریایی، تحقق انطباق عملیاتی بنادر کشور با الزامات کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی از جمله اهداف تعریف شده است.

وی همچنین به ماموریت ها و وظایف حوزه مهندسی و توسعه امور زیربنایی اشاره کرد و گفت: اجرای بهینه پروژه های عمرانی مصوب وفق طرح جامع، اجرای بهینه پروژه نگهداشت و تعمیرات اساسی زیرساخت های عمرانی و تجهیزاتی متناسب با معیارهای تخصصی، تامین تجهیزات استراتژیک بنادر کشور، تدوین و به روزرسانی و پیگیری استقرار طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، اجرای بهینه پروژه های تاسیسات زیربنایی اراضی پشتیبانی جهت تسهیل در امور مرتبط با سرمایه گذاران و نیز اجرای طرح های توسعه زیرساخت های مسافری دریایی در سواحل کشور از جمله مهم ترین ماموریت ها و وظایف تبیین شده است.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره پروژه های کلان و بهره برداری از این پروژه ها، توضیح داد: ۹ پروژه به ارزش ۶۱ همت بهره برداری شده و ۲۵۰ پروژه به ارزش ۱۶۰ همت در دست اجرا است. همچنین ۱۰۲ پروژه در مرحله ساخت و ساز با سرمایه گذاری بخش خصوصی به ارزش ۸۰۰ همت، نگهداری و آماده بکاری تجهیزات، تاسیسات و ابنیه بنادر با اعتبار ۵.۶ همت، مدنظر قرار دارد.

خلیلی با اشاره به نقشه راه تامین و ارتقاء تجهیزات دریایی کشور در سال ۱۴۰۵، اعلام کرد: افزایش ۲ درصدی ظرفیت عملیاتی بنادر، ارتقاء توان عملیاتی و ایمنی آبراهه‌ها، ساخت شناورهای مورد نیاز، ارتقاء نظارت بر نگهداری، بازنگری اسناد آمایش تجهیزات و تامین ۲۹ فروند شناور از مهم‌ترین برنامه‌های تعریف شده است.

معاونت امور بندری و اقتصادی

عادل دریس؛ عضو هیات عامل و معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی به میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور اشاره و اظهار کرد: تمدید به موقع مجوز فعالیت ۸۲ شرکت دریایی و بندری جهت جلوگیری از هرگونه وقفه در فعالیت شرکت ها در شرایط اضطرار، اقدامات در مسیر تسهیل و تسریع در تخلیه و خروج کالاهای اساسی، تامین برخی تجهیزات در بنادر کشور و همچنین آماده‌سازی بنادر جهت تخلیه کالاها، از جمله اقدامات انجام شده است.

وی ادامه داد: تشکیل قرارگاه تسهیل و تسریع در خروج کالا، فعالیت سامانه یکپارچه عملیات بندری و انجام بسته حمایتی زنجیره حمل و نقل بندری و دریایی از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته است.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی درباره جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف بازنگری قراردادهای سرمایه‌گذاری، بازنگری و جایگزینی و اصلاح و تعدیل تعهدات سرمایه‌گذاری و نیز انعقاد قرارداد در بخش احداث ترمینال‌های کانتینری و کارخانجات مختلف از جمله موارد قابل اشاره است.

دریس با بیان اینکه حدود ۳۸ هزار نفر اشتغال مستقیم در مناطق ویژه بندری صورت گرفته است، اظهار کرد: نهایی سازی شیوه نامه بهره برداری از پایانه‌های مسافری، نهایی‌سازی دستورالعمل کالای خطرناک، آسیب‌شناسی و پایش طرح‌های جامع بنادر کشور، پایان مطالعات جامع مجتمع بندری مکران و نیز تصویب طرح‌های جامع بنادر ریگ و دیلم از دیگر اقدامات صورت گرفته در بخش بندری است.

وی همچنین به اهمیت توسعه لجستیک، سیاست‌گذاری تعرفه‌ای و دیپلماسی اشاره و بیان کرد: ارتقای همکاری‌های حمل ونقل و ترانزیت با کشورهای عضو شانگهای، بریکس، اکو، اسکاپ و نیز ایفای نقش موثر سازمان در ستاد ملی ترانزیت و لجستیک از مسائل مهمی است که باید به آن توجه داشت.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: اجرایی‌سازی سامانه جامع یکپارچه بندری و سامانه جامع کنترل تردد در کلیه بنادر، پیاده‌سازی سامانه‌های جامع سرمایه‌گذاری و مناطق ویژه و نیز یکپارچه‌سازی سامانه‌های کارگران، شایستگی دریایی، لجستیک بندری و...در قالب سامانه جامع کسب و کار از برنامه‌های آتی سازمان بنادر و دریانوردی است.

دریس با اشاره به اینکه بازنگری در قراردادهای نمونه پایانه‌های بندری و سرمایه‌گذاری با رویکرد جدید باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: تدوین سازوکارهای اجرایی به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پیاده‌سازی ساختار ممیزی و نظارت بر چرخه اجرای قراردادهای سرمایه گذاری و امور مناطق، بازنگری طرح جامع بنادر کشور با رویکرد نوین، تدوین شیوه‌نامه اجرایی نحوه بکارگیری تجهیزات بخش خصوصی جهت ارائه خدمات ویژه، تقویت ناوگان تجهیزات بندری و توزیع و جابجایی آن‌ها متناسب با عملکرد و نوع فعالیت از طریق تدوین شیوه نامه انتقال و جابجایی تجهیزات از دیگر مسائل مهمی است که در دستورکار قرار دارد.

وی ادامه داد: رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری بندری و دریایی و لجستیک بندری، بازنگری کلیه دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با فعالیت‌های اسنادی و عملیاتی بندری، ایجاد تسهیلات ویژه برای ترغیب شرکت‌های فعال در بنادر کشور جهت اخذ مجوز کارگزاری بندری و دریایی، تدوین طرح تسهیل و پشتیبانی و بسته حمایتی برای فعالان بندری و دریایی در شرایط خاص به منظور ارتقای تاب‌آوری و نیز بازنگری آیین‌نامه اجرایی کارگزاران دریایی و بندری و دستورالعمل لجستیک بندری از دیگر موارد مهمی است که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان برنامه‌های آتی، تعریف شده است.

معاونت برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع

در پایان لقمان پارسی نیا؛ عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه تلاش همکاران ما در این معاونت در تاروپود فعالیت تمامی بخش‌های سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد، اظهار داشت: تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف فعالیت سازمان نهایت همکاری را به خرج دهیم و شرایط را به گونه‌ای رقم بزنیم که شاهد پویایی فعالیت سازمان بنادر و دریانوردی در عرصه اقتصادی کشور باشیم.

 

برچسب ها: بندر ، دریانوردی
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