فرستاده ترامپ می‌گوید روسیه و اوکراین در مذاکرات دو روزه ابوظبی صرفا بر سر تبادل اسرا به توافق رسیده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و فرستاده ویژه او اعلام کرد که روسیه و اوکراین در جریان مذاکرات سه‌جانبه در ابوظبی بر سر تبادل اسرا به توافق رسیده‌اند.

جرد کوشنر پس از پایان مذاکرات دو روزه گفت: «یکی از نکات مثبت این است که توافق کردیم بزرگ‌ترین تبادل بشردوستانه اسرا را انجام دهیم و قرار است فردا تعداد نهایی را مشخص کنیم».

فرستاده آمریکا همچنین تأکید کرد که مسکو خواهان آن است که پیش از دیدار روسای جمهور دو کشور روسیه و اوکراین، پیشرفت بیشتری در گفت‌و‌گو‌ها حاصل شود.

مذاکرات هیئت‌های روسیه، اوکراین و آمریکا روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در ابوظبی انجام شد. گفته شده گفت‌و‌گو‌های پشت در‌های بسته در روز سه‌شنبه حدود ۴ ساعت به طول انجامیده است. 

استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ، رستم عمروف، رئیس سرویس اطلاعات خارجی اوکراین، کریلو بودانوف، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، معاون اول دفتر ریاست جمهوری اوکراین و معاون اطلاعات نظامی این کشور در مذاکرات حضور داشتند. همچنین ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس جمهور روسیه و سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه این کشور نیز عضو هیئت مذاکره کننده مسکو بودند.

یکی از موضوعات قابل توجه در حاشیه مذاکرات، اختلاف بر سر نقش کشور‌های اروپایی در روند صلح بود. نمایندگانی از انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناتو و کمیسیون اروپا در ابوظبی حضور داشتند و با مقام‌های آمریکایی و اوکراینی رایزنی کردند. با این حال، این نمایندگان در مذاکرات مستقیم سه‌جانبه شرکت نداشتند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: مذاکرات آتش بس ، روسیه و اوکراین ، جرد کوشنر
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