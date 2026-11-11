تأثیر پنهان موبایل بر خواب شبانه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناسان توصیه می‌کنند اگر قصد دارید ساعت ۱۰ شب بخوابید، از ساعت ۹ نور محیط را کاهش دهید و از نگاه کردن به نمایشگرها خودداری کنید. نور آبی موجود در صفحه گوشی، لپ‌تاپ و تلویزیون بر سطح ملاتونین، هورمون تنظیم‌کننده خواب، اثر می‌گذارد و می‌تواند موجب اختلال خواب شود.

عادت خیره شدن به گوشی تا آخرین لحظات پیش از خواب، یکی از عوامل مواجهه با این نور است. عینک‌های بلوکات نیز برای فیلتر کردن نور آبی نمایشگرها طراحی شده‌اند تا هنگام استفاده از وسایل دیجیتال، میزان مواجهه با این نور کاهش یابد.