مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش از آغاز پیش‌ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی ۱۴۰۵ از ابتدای آذرماه در سامانه مای‌مدیو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میکائیل باقری، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش، با اشاره به اهمیت اعتکاف در فرایند تربیت دینی و معنوی دانش‌آموزان اظهار داشت: اعتکاف یکی از مؤثرترین موقعیت‌های تربیتی برای نسل نوجوان است که فرصت ارزشمندی برای خلوت با خداوند، خودشناسی، خودسازی، انس با قرآن و تقویت پیوند با مسجد فراهم می‌کند.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر دانش‌آموزان از اعتکاف در سال‌های گذشته افزود: این استقبال نشان‌دهنده ظرفیت بالای نسل نوجوان برای حضور در فعالیت‌های معنوی و هویت‌بخش است و ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با نیازها، علایق و اقتضائات این نسل را دوچندان می‌کند.

باقری با تأکید بر اینکه اعتکاف نباید به یک مراسم سه‌روزه محدود شود، تصریح کرد: اعتکاف باید نقطه آغاز یک فرایند تربیتی مستمر باشد؛ فرایندی که با زمینه‌سازی و آماده‌سازی دانش‌آموزان آغاز شود، در فضای معنوی مسجد عمق یابد و پس از پایان مراسم نیز با استمرار ارتباط دانش‌آموزان با مسجد و فعالیت‌های تربیتی ادامه پیدا کند.

وی با دعوت از مدیران مدارس برای فراهم‌سازی زمینه برگزاری «اعتکاف مدرسه‌ای» اظهار داشت: انتظار می‌رود مدیران محترم با شناسایی ظرفیت‌های موجود، تعامل با مساجد و بهره‌گیری از همراهی اولیا، مربیان و تشکل‌های دانش‌آموزی، زمینه حضور هرچه بیشتر دانش‌آموزان را در این فرصت تربیتی فراهم کنند. همچنین ضروری است دانش‌آموزان فراتر از مخاطبان برنامه‌ها، در برنامه‌ریزی، اجرای فعالیت‌های فرهنگی، خدمت‌رسانی و پذیرش مسئولیت مشارکت فعال داشته باشند تا ضمن تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های کار گروهی، پس از اعتکاف نیز به‌عنوان کنشگران و مروجان فرهنگ معنویت در مدارس و مساجد نقش‌آفرینی کنند.

بر همین اساس، پیش ثبت‌نام اعتکاف دانش‌آموزی سال ۱۴۰۵ در آستانه هفته قرآن، عترت و نماز از ابتدای آذرماه از طریق درگاه مای مدیو «my.medu.ir» با ورود به پنل دانش‌آموزی و انتخاب بخش «پرورشی و سلامت» و سپس «نورینو» انجام می‌شود.

 از دانش‌آموزان علاقه‌مند دعوت می‌شود با ثبت‌نام در این برنامه معنوی، در این فرصت ارزشمند برای انس با خدا، خودسازی و تجربه مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی جمعی مشارکت کنند.

منبع: وزارت آموزش و پرورش 

برچسب ها: وزارت آموزش و پرورش ، اعتکاف دانش آموزی
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