باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل روز چهارشنبه در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱) گفت رهبران جهان در قبال تغییرات اقلیمی سکوت کرده و تمرکز خود را به موضوعاتی مانند «تسلیحات و تعرفه‌ها» معطوف کرده‌اند.

لولا اظهار داشت: «در اوایل سال جاری، تغییرات اقلیمی از سخنرانی‌ها و اسناد رهبران جهان ناپدید شد. در نشست‌های گروه هفت و گروه بیست، که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز‌های گلخانه‌ای جهان را گرد هم می‌آورند، نگرانی‌ها جای خود را به سکوت داده‌اند.»

وی افزود برخی کشور‌ها گذار انرژی را مانعی در برابر امنیت و رفاه خود می‌دانند.

رئیس‌جمهور برزیل از جامعه جهانی خواست برای مقابله با تغییرات اقلیمی اقدام کند و تأکید کرد کشورش نیز با تدوین نقشه راه‌هایی برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و پایان دادن به جنگل‌زدایی و تخریب جنگل‌ها، به مسئولیت خود عمل خواهد کرد.

منبع: بریکینگ نیوز