اعزام هیئت تجاری استان فارس به سه کشور آفریقایی

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود گودرزی در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اعزام هیئت اقتصادی استان فارس به کشور‌های سنگال، زیمبابوه و موریتانی، با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و گسترش دامنه تعاملات اقتصادی استان در عرصه بین‌المللی، اظهار کرد: توسعه مناسبات تجاری با کشور‌های مختلف، به‌ویژه کشور‌های آفریقایی، از جمله رویکرد‌هایی است که می‌تواند زمینه‌های جدیدی برای صادرات محصولات، معرفی توانمندی‌های تولیدی و صنعتی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی فراهم کند.

او افزود: در همین راستا و در چارچوب سیاست‌های دولت برای گسترش تعاملات اقتصادی با کشور‌های مختلف، با درخواست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برنامه‌ریزی برای اعزام هیئتی متشکل از فعالان اقتصادی کشور به سه کشور سنگال، زیمبابوه و موریتانی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به محوریت اجلاس اقتصادی آفریقا در کشور سنگال ادامه داد: این اجلاس با حضور فعالان تجاری و اقتصادی کشور و به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد و فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها، شناسایی شرکای تجاری جدید و گسترش ارتباطات میان فعالان اقتصادی ایران و کشور‌های آفریقایی به شمار می‌رود.

او خاطرنشان کرد: با دستور استاندار فارس، فرآیند هماهنگی و برنامه‌ریزی برای حضور فعالان اقتصادی استان در این رویداد آغاز شده است و مقرر شده اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت فارس با محوریت شناسایی و معرفی فعالان توانمند در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، زمینه تشکیل هیئتی تخصصی از بخش خصوصی استان را فراهم کند تا نمایندگان اقتصادی فارس در کنار هیئت ملی در این رویداد حضور یابند.

ظرفیت‌های فارس؛ پشتوانه ورود به بازار‌های آفریقایی

گودرزی با تشریح توانمندی‌های اقتصادی استان فارس برای توسعه همکاری با کشور‌های آفریقایی گفت: فارس در حوزه‌های مختلف صنعتی، پتروشیمی، صنایع معدنی و کشاورزی از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و این توانمندی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های تجاری مؤثر و پاسخ‌گویی به بخشی از نیاز‌های بازار کشور‌های هدف باشد.

او با اشاره به فرصت‌های موجود در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و تجهیزات و ادوات کشاورزی افزود: انتقال دانش فنی، ارائه خدمات آموزشی در بخش کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشت فراسرزمینی نیز از جمله زمینه‌هایی است که می‌توان در چارچوب تعاملات اقتصادی با کشور‌های آفریقایی دنبال کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس تصریح کرد: شناسایی دقیق نیاز‌های بازار کشور‌های مقصد و تطبیق آن با توان تولیدی و صادراتی استان، از الزامات حضور موفق در این بازارهاست؛ ازاین‌رو، مشارکت هدفمند بخش خصوصی و حضور فعالان اقتصادی دارای ظرفیت صادراتی، می‌تواند اثربخشی این سفر را افزایش دهد.

استمرار تولید و سرمایه‌گذاری؛ حتی در شرایط دشوار

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در استان اظهار کرد: با وجود شرایط خاص اقتصادی و جنگی کشور، چرخه تولید و سرمایه‌گذاری در فارس متوقف نشده و فعالیت واحد‌های تولیدی همچنان ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی شاهد افتتاح و بهره‌برداری از واحد‌هایی هستیم که عملیات اجرایی آنها در همین شرایط آغاز شده است.

او تأکید کرد: شرایط دشوار نباید مانعی برای پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای و گسترش ارتباطات اقتصادی باشد. فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مسئول باید با نگاه بلندمدت، فرصت‌های جدید تجاری را شناسایی کنند و زمینه حضور پایدار بنگاه‌های تولیدی و صادراتی استان را در بازار‌های بین‌المللی فراهم آورند.

از حضور در اجلاس تا ایجاد پیوند‌های پایدار تجاری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به مأموریت پیشین استان در زمینه توسعه مناسبات اقتصادی با کشور‌های آفریقایی، بهره‌گیری از فرصت پیش‌آمده را ضروری دانست و گفت: باید از این ظرفیت برای معرفی توانمندی‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی فارس، شناسایی شرکای تجاری جدید و فراهم‌سازی بستر همکاری‌های مشترک استفاده کنیم.

گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این برنامه صرفاً حضور در یک اجلاس اقتصادی یا انجام یک سفر تجاری نیست؛ بلکه ایجاد ارتباطات پایدار میان فعالان اقتصادی، توسعه صادرات، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تبدیل ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی فارس به فرصت‌های عملی و قابل تحقق در بازار کشور‌های آفریقایی دنبال می‌شود.

او ابراز امیدواری کرد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مؤثر بخش خصوصی و شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و نیاز‌های کشور‌های هدف، زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی و افزایش سهم فارس از بازار‌های جدید صادراتی فراهم شود.

منبع: استانداری فارس