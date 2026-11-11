اعزام هیئت تجاری استان فارس به سه کشور آفریقایی

معاون استاندار فارس با اعلام برنامه‌ریزی برای اعزام هیئتی از فعالان اقتصادی استان به کشورهای سنگال، زیمبابوه و موریتانی به درخواست معاون اول رئیس‌جمهور، تأکید کرد که این حضور با محوریت معرفی ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی فارس در اجلاس اقتصادی آفریقا دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود گودرزی در  جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اعزام هیئت اقتصادی استان فارس به کشور‌های سنگال، زیمبابوه و موریتانی، با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و گسترش دامنه تعاملات اقتصادی استان در عرصه بین‌المللی، اظهار کرد: توسعه مناسبات تجاری با کشور‌های مختلف، به‌ویژه کشور‌های آفریقایی، از جمله رویکرد‌هایی است که می‌تواند زمینه‌های جدیدی برای صادرات محصولات، معرفی توانمندی‌های تولیدی و صنعتی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی فراهم کند.

او افزود: در همین راستا و در چارچوب سیاست‌های دولت برای گسترش تعاملات اقتصادی با کشور‌های مختلف، با درخواست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برنامه‌ریزی برای اعزام هیئتی متشکل از فعالان اقتصادی کشور به سه کشور سنگال، زیمبابوه و موریتانی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به محوریت اجلاس اقتصادی آفریقا در کشور سنگال ادامه داد: این اجلاس با حضور فعالان تجاری و اقتصادی کشور و به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد و فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها، شناسایی شرکای تجاری جدید و گسترش ارتباطات میان فعالان اقتصادی ایران و کشور‌های آفریقایی به شمار می‌رود.

او خاطرنشان کرد: با دستور استاندار فارس، فرآیند هماهنگی و برنامه‌ریزی برای حضور فعالان اقتصادی استان در این رویداد آغاز شده است و مقرر شده اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت فارس با محوریت شناسایی و معرفی فعالان توانمند در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، زمینه تشکیل هیئتی تخصصی از بخش خصوصی استان را فراهم کند تا نمایندگان اقتصادی فارس در کنار هیئت ملی در این رویداد حضور یابند.

ظرفیت‌های فارس؛ پشتوانه ورود به بازار‌های آفریقایی

گودرزی با تشریح توانمندی‌های اقتصادی استان فارس برای توسعه همکاری با کشور‌های آفریقایی گفت: فارس در حوزه‌های مختلف صنعتی، پتروشیمی، صنایع معدنی و کشاورزی از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و این توانمندی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های تجاری مؤثر و پاسخ‌گویی به بخشی از نیاز‌های بازار کشور‌های هدف باشد.

او با اشاره به فرصت‌های موجود در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و تجهیزات و ادوات کشاورزی افزود: انتقال دانش فنی، ارائه خدمات آموزشی در بخش کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشت فراسرزمینی نیز از جمله زمینه‌هایی است که می‌توان در چارچوب تعاملات اقتصادی با کشور‌های آفریقایی دنبال کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس تصریح کرد: شناسایی دقیق نیاز‌های بازار کشور‌های مقصد و تطبیق آن با توان تولیدی و صادراتی استان، از الزامات حضور موفق در این بازارهاست؛ ازاین‌رو، مشارکت هدفمند بخش خصوصی و حضور فعالان اقتصادی دارای ظرفیت صادراتی، می‌تواند اثربخشی این سفر را افزایش دهد.

استمرار تولید و سرمایه‌گذاری؛ حتی در شرایط دشوار

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تداوم فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در استان اظهار کرد: با وجود شرایط خاص اقتصادی و جنگی کشور، چرخه تولید و سرمایه‌گذاری در فارس متوقف نشده و فعالیت واحد‌های تولیدی همچنان ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی شاهد افتتاح و بهره‌برداری از واحد‌هایی هستیم که عملیات اجرایی آنها در همین شرایط آغاز شده است.

او تأکید کرد: شرایط دشوار نباید مانعی برای پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای و گسترش ارتباطات اقتصادی باشد. فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مسئول باید با نگاه بلندمدت، فرصت‌های جدید تجاری را شناسایی کنند و زمینه حضور پایدار بنگاه‌های تولیدی و صادراتی استان را در بازار‌های بین‌المللی فراهم آورند.

از حضور در اجلاس تا ایجاد پیوند‌های پایدار تجاری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به مأموریت پیشین استان در زمینه توسعه مناسبات اقتصادی با کشور‌های آفریقایی، بهره‌گیری از فرصت پیش‌آمده را ضروری دانست و گفت: باید از این ظرفیت برای معرفی توانمندی‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی فارس، شناسایی شرکای تجاری جدید و فراهم‌سازی بستر همکاری‌های مشترک استفاده کنیم.

گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این برنامه صرفاً حضور در یک اجلاس اقتصادی یا انجام یک سفر تجاری نیست؛ بلکه ایجاد ارتباطات پایدار میان فعالان اقتصادی، توسعه صادرات، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تبدیل ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی فارس به فرصت‌های عملی و قابل تحقق در بازار کشور‌های آفریقایی دنبال می‌شود.

او ابراز امیدواری کرد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مؤثر بخش خصوصی و شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و نیاز‌های کشور‌های هدف، زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی و افزایش سهم فارس از بازار‌های جدید صادراتی فراهم شود.

منبع: استانداری فارس 

برچسب ها: معاون اقتصادی استانداری فارس ، هیئت تجاری ، کشور آفریقایی
خبرهای مرتبط
۲۶۰ میلیون دلار صادرات به کشور‌هایی آفریقایی در سه ماه نخست امسال+ فیلم
غنا مقصد نخست صادرات ایران به آفریقا
رشد ۱۰۰ درصدی تجارت ایران و آفریقا در دولت سیزدهم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ساختمان جدید شورای حل اختلاف زرقان افتتاح شد/ ثبت سازش ۹۰ درصدی در برخی شعب زرقان
افتتاح «باغ مدیا» در خانه تاریخی محله سنگ سیاه شیراز
ولایت‌محوری عامل اقتدار و انتظام جامعه در برابر استکبار است
آخرین اخبار
ساختمان جدید شورای حل اختلاف زرقان افتتاح شد/ ثبت سازش ۹۰ درصدی در برخی شعب زرقان
ولایت‌محوری عامل اقتدار و انتظام جامعه در برابر استکبار است
افتتاح «باغ مدیا» در خانه تاریخی محله سنگ سیاه شیراز
اعزام هیئت تجاری استان فارس به سه کشور آفریقایی
بیش از ۱۰۰ هزار کلاس درس در کشور ناکارآمد و آسیب‌پذیرند / لزوم تأمین منابع پایدار برای نهضت مدرسه‌سازی
ایثار و مقاومت نیروهای مسلح؛ سرمایه‌ای ارزشمند در دفاع از اسلام و کشور
پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوای فارس؛ از بارش باران و رگبار تا کاهش دما و مه‌گرفتگی
افزایش ۲۲۷ هزار تنی ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی در فارس
میراث ماندگار دکتر فانی در اندیشه نسل‌های آینده
درخواست شرکت گاز برای مدیریت مصرف در پی کاهش دمای هوا
پیشتازی فارس در تولید برنامه‌های میدانی؛ گسترش «میدان‌یار» به ۲۲۰۰ نقطه کشور
اجرای ۵ مگاپروژه تحول‌آفرین در حوزه دام و طیور فارس
دستور ویژه استاندار فارس برای آسیب‌شناسی پرونده‌های قاچاق دام و انسجام آماری
شناسایی ۹ ساختمان بحرانی در شیراز و الزام مالکان به رفع نواقص ایمنی
از چالش تأمین مواد اولیه تا هشدار درباره ظروف یکبارمصرف «به‌اصطلاح گیاهی»
حمایت روانی از آسیب‌دیدگان بحران‌ها در جنوب فارس
هشدار جدی شرکت توزیع نیروی برق فارس درباره خطرات حوادث برقی
مدیریت پایدار منابع آب فارس در گروی بهره‌گیری از پساب
شکست نقشه‌های دشمن با مقاومت فاطمی/ ایران اسلامی قوی‌تر از همیشه در مسیر پیشرفت گام برمی‌دارد
فراخوان فوری انتقال خون فارس در آستانه فصل سرما/نیاز مبرم مراکز درمانی به همه گروه‌های خونی به‌ویژه O منفی و A مثبت
صدای سبز فارس در رسانه ملی
تردد روان در تمام محور‌های فارس با وجود بارندگی؛ راه‌ها باز است
آماده‌باش ۱۰۰ درصدی ستاد بحران فارس/هشدار جدی درباره خطر سیلاب و صعود به ارتفاعات
درخشش دانشجویان دانشگاه شیراز در المپیاد علمی کشور
مرمت و ساماندهی حدود ۱۰۰ قطعه شیء تاریخی متعلق به موزه «فیشور»
فصل انار و بوی رب در دیگ‌های داغ ارسنجان
ورود گردشگری سلامت فارس به مرحله نو؛ از طرح «هتل‌درمانی» تا تشکیل کمیته تخصصی
تشییع ۲۱ شهید گمنام در شیراز و شهرستان‌های فارس در روز شهادت حضرت زهرا (س)
پادزهر رطوبت در بناهای زندیه شیراز/پاکسازی گیاهان خودرو از ارگ کریم‌خان و حمام وکیل
ذخایر راهبردی فارس در بالاترین سطح پایداری قرار دارد/ بازار کالاهای اساسی تحت رصد کامل است