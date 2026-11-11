بسیاری از مدارس ایتالیا در پی دریافت ایمیل‌های ناشناس حاوی تهدید به بمب‌گذاری تخلیه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بیش از ۳۰۰ مدرسه در ایتالیا امروز (چهارشنبه) پس از دریافت هشدار‌های جعلی بمب‌گذاری تخلیه شدند. این اتفاق جدیدترین مورد از مجموعه تهدید‌ها و حملات سایبری علیه سوپرمارکت‌ها، سامانه‌های کنترل ترافیک هوایی و شبکه‌های تلویزیونی در اروپا به شمار می‌رود.

اسکاتلند، ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند نیز اعلام کردند که شمار زیادی از مدارس آنها ایمیل تهدیدآمیزی از خارج از کشور دریافت کرده‌اند، اما این تهدید‌ها به‌سرعت جعلی تشخیص داده شدند و اختلالی در برگزاری کلاس‌ها ایجاد نشد.

با این حال، در ایتالیا بسیاری از والدین مجبور شدند کار‌های روزمره خود را رها کرده و برای تحویل گرفتن فرزندانشان به مدارس بروند.

در ادامه، جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا اعلام کرد که هشدار‌های بمب‌گذاری هیچ خطر واقعی نداشته و پلیس و سایر نهاد‌های دولتی اوضاع را زیر نظر دارند.

منبع: رویترز

برچسب ها: هشدار بمب‌گذاری ، ایتالیا ، جورجیا ملونی
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