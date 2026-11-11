رئیس پلیس آگاهی استان کردستان از دستگیری سارق زیورآلات دانش‌آموزان یکی از مدارس ابتدایی سنندج در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ شهرام عبدی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت دو فقره زیورآلات از دانش‌آموزان یکی از مدارس ابتدایی سنندج، موضوع بلافاصله به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی، موفق به شناسایی سارق شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، طی عملیاتی ضربتی و در کمتر از ۲۴ ساعت، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان با اشاره به اعتراف متهم به دو فقره سرقت گوشواره از دانش‌آموزان، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

سرهنگ عبدی با بیان اینکه طلاجات کشف‌شده به مالباختگان تحویل داده شد، از خانواده‌ها خواست آموزش‌های لازم درباره نحوه نگهداری از زیورآلات و استفاده از آنها را به فرزندان خود یادآوری کنند.

وی همچنین تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند.

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منبع:پلیس استان

برچسب ها: کردستان ، سارق طلا ، سارق زن ، پلیس کردستان
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