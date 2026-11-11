باشگاه خبرنگاران جوان - مصرف آب آلوده عوارض خطرناکی برای انسان‌ها را به همراه دارد و می‌تواند منجر به انواع بیماری‌های خطرناک وکشنده‌ای در انسان شود. مدتی است اهالی روستا‌های ولم، شیرداری، چالکده، غریب، گالش محله و منطقه هزار جریب با مشکل آب آلوده دست و پنجه نرم می‌کنند و این آلودگی آب برای آنها دردسرساز شده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام چندین سال است که اهالی روستا‌های ولم، شیرداری، چالکده، غریب،گالش محله و منطقه هزار جریب در شهرستان بهشهر استان مازندران در مورد گل آلود بودن آب گلایه دارند و این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای آنها شده است. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.