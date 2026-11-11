در حمله افراد مسلح به تیمی از نیرو‌های پلیس پاکستان در منطقه کوهات، دست‌کم ۱۱ پلیس کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - منابع امنیتی اعلام کردند در حمله افراد مسلح به نیرو‌های پلیس در منطقه کوهات در شمال غرب پاکستان، دست‌کم ۱۱ مأمور پلیس کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.

محمد نعمان زیب، سخنگوی پلیس کوهات به روزنامه محلی اکسپرس تریبیون گفت این حمله زمانی رخ داد که یک تیم پلیس برای اجرای عملیات علیه استخراج غیرقانونی طلا در حرکت بود و افراد مسلح به سوی آن تیراندازی کردند.

این حمله در منطقه داربوکچ جالاندر باندا، میان مناطق کوهات و کرک، رخ داده است. به گفته سخنگوی پلیس، پنج خودروی پلیس نیز در جریان این حمله به آتش کشیده شدند. استان خیبرپختونخوا در ماه‌های اخیر شاهد مجموعه‌ای از حملات علیه نیرو‌های پلیس بوده است.

بر اساس داده‌های سازمان پایش درگیری‌های مسلحانه (ACLED)، حملات تروریستی در پاکستان از سال ۲۰۲۲ هر سال افزایش یافته است. شمار این حملات از ۶۵۸ مورد در سال ۲۰۲۲ به ۲ هزار و ۴۲۵ مورد در سال ۲۰۲۵ رسیده که تقریباً چهار برابر شده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: پلیس پاکستان ، پاکستان
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