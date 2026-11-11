باشگاه خبرنگاران جوان - سیدصادق پژمان مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر گفت: در راستای اجرای طرح خرید اعتباری آثار هنری و با همکاری مجموعه‌های تخصصی و اجرایی، نخستین معامله اثر هنری در چارچوب این سازوکار با موفقیت انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در نخستین تجربه اجرایی این طرح، یکی از آثار استاد افجه‌ای از طریق این سازوکار به فروش رسید و به خریدار واگذار شد تصریح کرد: در ساختار اجرایی این طرح، مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر بستر و چارچوب همکاری را فراهم کرده است، یکی از شرکت‌های حوزه لندتک به‌عنوان بازوی عملیاتی و اجرایی، مسئولیت پیاده‌سازی فرآیند‌ها را بر عهده دارد، و یکی از گالری‌های فعال، بستر تخصصی عرضه و انجام معاملات است و بانک عامل نیز زیرساخت اعتباری موردنیاز خریداران را پشتیبانی می‌کند.

پژمان تاکید کرد: یکی از چالش‌های جدی بازار هنر در کشور، محدود بودن جامعه خریداران آثار هنری و دشواری دسترسی بخش قابل توجهی از علاقه‌مندان به خرید این آثار است. از سوی دیگر، گالری‌ها و هنرمندان نیز برای توسعه بازار و افزایش حجم معاملات، نیازمند ابزار‌های جدید و روش‌های متنوع فروش هستند. به همین دلیل، مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با هدف ایجاد پیوند میان بازار هنر و نظام تأمین مالی، طراحی و راه‌اندازی مدل خرید اعتباری آثار هنری را در دستور کار قرار داد.

مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر افزود: در این مدل، تلاش شده است با استفاده از ظرفیت شبکه بانکی و ابزار‌های اعتباری، امکان خرید آثار هنری برای متقاضیان تسهیل شود؛ به این معنا که خریدار بتواند به جای پرداخت تمام بهای اثر در ابتدای معامله، از اعتبار تخصیص‌یافته برای خرید استفاده کند. این موضوع ضمن افزایش قدرت خرید مخاطبان، می‌تواند به افزایش تقاضا، رونق فعالیت گالری‌ها و ایجاد جریان درآمدی پایدارتر برای هنرمندان کمک کند.

وی با بیان اینکه اهمیت اتفاقی که رخ داد، در این است که این ایده از مرحله طراحی و تفاهمات اولیه عبور کرده و برای نخستین بار در قالب این سازوکار همکاری، به یک معامله واقعی و عملیاتی منجر شده است گفت: در این تجربه، یکی از آثار استاد افجه‌ای از طریق این مدل به فروش رسید و به خریدار واگذار شد.

پژمان عنوان کرد: به اعتقاد ما، این اتفاق را باید فراتر از یک معامله هنری ارزیابی کرد. در واقع، برای نخستین بار در این چارچوب، ظرفیت‌های نهادی، بانکی، فناوری و تخصصی بازار هنر در قالب یک مدل مشترک به هم متصل شده‌اند تا امکان خرید اعتباری آثار هنری فراهم شود. این تجربه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه ابزار‌های مالی جدید در بازار هنر کشور، افزایش گردش مالی این بازار و حرکت به سمت تجاری‌سازی و اقتصادی‌تر شدن فعالیت‌های فرهنگی و هنری باشد.

لازم به ذکر است؛ هدف نهایی ما این است که خرید آثار هنری صرفاً به گروه محدودی از خریداران و مجموعه‌داران محدود نماند و با توسعه ابزار‌های اعتباری، طیف گسترده‌تری از جامعه امکان ورود به بازار هنر را پیدا کنند. در کنار آن، تلاش داریم با توسعه این مدل و افزایش مشارکت گالری‌ها و بانک‌های عامل، آن را به یک سازوکار پایدار و قابل توسعه در اقتصاد فرهنگ و هنر کشور تبدیل کنیم.

منبع :روابط عمومی موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر