مطهره زمانیان دومین نوع مقایسه را مقایسه کودک با خواهر و برادرهایش می‌داند و می‌گوید: «گاهی والدین با خودشان فکر می‌کنند که مقایسه فرزندشان با بچه‌های دیگر آسیب‌زننده است و نباید این کار را انجام دهند؛ اما برای اینکه به کودک انگیزه بدهند و او را به انجام رفتارهای مثبت تشویق کنند، سراغ مقایسه با خواهر و برادرهایش می‌روند. در واقع، مقایسه را کمی کادوپیچ می‌کنند!»

زمانیان در ادامه برای توضیح این نوع مقایسه به جملاتی مانند «داداشت را ببین چطور غذا می‌خورد»، «داداشت را ببین چقدر راحت می‌خوابد»، «ببین چطور سرسره‌بازی می‌کند»، «ببین چقدر راحت از مامان جدا می‌شود»... اشاره می‌کند و می‌افزاید: «این هم همان مقایسه است؛ فقط به‌جای مقایسه با بچه‌های دیگر، کودک را با خواهر و برادرهایش مقایسه می‌کنیم.»