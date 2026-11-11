چهارمین دوره مسابقات پاراوالیبال ساحلی قهرمانی با رقابت ۵۱ تیم از سراسر کشور به میزبانی منطقه آزاد انزلی در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین دوره مسابقات آزاد پاراوالیبال ساحلی کشور «جام کاسپین»، یادواره سه شهید گیلانی ناوشکن دنای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی از امروز (چهارشنبه ۲۰ آبان ماه) با حضور ۵۱ تیم از ۲۱ استان کشور در زمین ساحلی سیروس قایقران منطقه آزاد انزلی آغاز شد.

محمد قنبری، رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان گیلان و سرپرست کمیته پاراوالیبال ساحلی کشور در حاشیه آغاز این رقابت‌ها گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۵۱ تیم از ۲۱ استان کشور در ۲ بخش ایستاده و نشسته به میزبانی استان گیلان و منطقه آزاد انزلی در حال پیگیری است.

او به اهمیت فنی این مسابقات اشاره کرد و افزود: رقابت‌های بخش ایستاده به عنوان مرحله انتخابی تیم ملی جهت حضور در مسابقات جهانی آمریکا و کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس برگزار می‌شود و سهم استان گیلان نیز حضور ۹ تیم در این رویداد ملی است.

برگزاری مسابقات پاراوالیبال ساحلی قهرمانی کشور + تصاویر

برگزاری مسابقات پاراوالیبال ساحلی قهرمانی کشور + تصاویر

برگزاری مسابقات پاراوالیبال ساحلی قهرمانی کشور + تصاویر

سرپرست کمیته پاراوالیبال ساحلی کشور با تجلیل از نقش‌آفرینی حامیان این رویداد ملی تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد انزلی و باشگاه مدافعان شمال به عنوان حامیان اصلی این مسابقات، نقش کلیدی در برگزاری آن ایفا کرده‌اند، ناوگان چهارم دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با در اختیار گذاشتن تجهیزات و امکانات مورد نیاز، همکاری ارزنده‌ای داشت؛ همچنین از فرمانداری، استانداری و مجموعه گردشگری مروارید خزر که با همراهی و کمترین هزینه، امکانات اسکان را فراهم کردند، نیز تشکر می‌کنم.

برگزاری مسابقات پاراوالیبال ساحلی قهرمانی کشور + تصاویر

برگزاری مسابقات پاراوالیبال ساحلی قهرمانی کشور + تصاویر

به گفته قنبری، در حال حاضر مسابقات در مرحله مقدماتی در جریان است و پس از آن تیم‌ها به مرحله حذفی راه می‌یابند. در این دوره برای نخستین بار از سیستم ویدیوچک استفاده می‌شود و سطح کیفی مسابقات به مراتب بالاتر از سال‌های گذشته است. 

برگزاری مسابقات پاراوالیبال ساحلی قهرمانی کشور + تصاویر

برگزاری مسابقات پاراوالیبال ساحلی قهرمانی کشور + تصاویر

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی

برچسب ها: مسابقات ساحلی ، منطقه آزاد انزلی
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