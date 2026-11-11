در روزهای اخیر، خبرهایی درباره مسدود شدن صفحات شماری از بلاگرهای فعال در حوزه شبه‌معنویت و خرافه‌گرایی منتشر شد که در میان آنها، نام‌هایی چون پریسا آشتیانی، فاطمه پاکی و مهشید رئیسی به چشم می‌خورد.

در این راستا برخی بلاگرهای اینستاگرامی با سوءاستفاده از اسامی مبارک ائمه اطهار(ع) و مناسک مذهبی مانند نذر، توسل، دعا و... به ترویج خرافه نزد افکار عمومی پرداخته و برای خود اعتباری کاذب ایجاد می‌کنند و سپس خروجی آن را در قالب پکیج‌هایی گزاف به مردم می‌فروشند. اینجاست که اعتقادات مردم و باور آنها به مقدسات دینی به اهرمی برای شیادی، خرافه‌پرستی و کاسبی بدل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از آسیب‌های فزاینده و خطرناک فضای مجازی به‌ویژه در شبه‌رسانه‌هایی چون اینستاگرام، تبدیل باورهای دینی و احساسات مذهبی مردم به ابزاری برای کسب درآمد و خرافه‌فروشی است؛ پدیده‌ رو به گسترشی که در سال‌های اخیر، اشکال و ابعاد عجیبی به خود گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از آسیب‌های فزاینده و خطرناک فضای مجازی به‌ویژه در شبه‌رسانه‌هایی چون اینستاگرام، تبدیل باورهای دینی و احساسات مذهبی مردم به ابزاری برای کسب درآمد و خرافه‌فروشی است؛ پدیده‌ رو به گسترشی که در سال‌های اخیر، اشکال و ابعاد عجیبی به خود گرفته است. در این راستا برخی بلاگرهای اینستاگرامی با سوءاستفاده از اسامی مبارک ائمه اطهار(ع) و مناسک مذهبی مانند نذر، توسل، دعا و... به ترویج خرافه نزد افکار عمومی پرداخته و برای خود اعتباری کاذب ایجاد می‌کنند و سپس خروجی آن را در قالب پکیج‌هایی گزاف به مردم می‌فروشند. اینجاست که اعتقادات مردم و باور آنها به مقدسات دینی به اهرمی برای شیادی، خرافه‌پرستی و کاسبی بدل می‌شود. در روزهای اخیر، خبرهایی درباره مسدود شدن صفحات شماری از بلاگرهای فعال در حوزه شبه‌معنویت و خرافه‌گرایی منتشر شد که در میان آنها، نام‌هایی چون پریسا آشتیانی، فاطمه پاکی و مهشید رئیسی به چشم می‌خورد.

در همین حال، پرونده مشابه دیگری درباره مجموعه‌ای به نام «اسماء آکادمی» خبرساز شد؛ شبکه‌ای که با سازماندهی تعدادی از بلاگر‌ها و چهره‌های فعال در فضای مجازی، نسبت به طراحی و تولید محتواهایی با مضامین به‌ظاهر مذهبی در قالب‌هایی چون پست، پادکست، بسته‌های آموزشی و نیز برگزاری سمینار‌ها و کارگاه‌ها اقدام کرده و از این طریق به دنبال جذب انبوه مخاطب بوده است. در این نوع کاسبی‌ها ابتدا بلاگر با انتشار محتواهایی شهبه‌ناک و تحریف‌شده درباره مقوله‌های دینی، احساسات و عواطف مخاطبان را برانگیخته و آنها را جذب می‌کند؛ سپس به‌تدریج با سوءاستفاده از اعتماد و اعتقاد افراد جذب‌شده، محصولات و پکیج‌های شبه‌معنوی خود را به آنها می‌فروشد و درآمدهای هنگفت به جیب می‌زند. یکی از شگردهای سودجویان اینستاگرامی این است که به مخاطبان القا کنند با خرید یک دوره، پرداخت هزینه برای دریافت یک دستورالعمل خاص یا مبادرت به ذکر مجموعه‌ای از اذکار و اعمال، می‌توانند به اهداف و خواسته‌های مهم خود در زندگی برسند؛ از گشایش مالی و ازدواج گرفته تا رفع مشکلات خانوادگی و تغییر سرنوشت! گاهی نیز این بلاگرها با ایجاد نگرانی درباره گرفتاری‌های زندگی، انرژی‌های منفی، موانع ناشناخته یا پیامدهای منفی بی‌توجهی به برخی اعمال و اذکار، مخاطب را در وضعیت هراس و تشویش قرار داده و در نهایت او را مجبور به خرید خدمات و پکیج‌هایشان می‌کنند. عجیب‌تر آنکه این افراد سودجو غالبا به مشتریان خود تاکید می‌کنند که اگر پول ندهید، افعال و اذکار اثر نمی‌کنند!