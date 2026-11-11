باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -حسین زنجیرانی، مدیرکل راه و شهرسازی قم، در جلسه شورای مسکن که در دل شهرک مسکونی پرنیان، بزرگترین شهرک دولتی کشور برگزار شد، از تحویل موقت واحدها در سایت‌های پرنیان، قنوات و جعفرآباد خبر داد و گفت: متقاضیانی که کارت قسط گرفته‌اند، چک‌های آماده‌سازی را پرداخته‌اند و امور محضری‌شان را انجام داده‌اند، می‌توانند واحدهای خود را تحویل بگیرند.

به گفته وی، این روند پس از سایت ۵۶۰ هکتاری شهید رئیسی، حالا در سایر سایت‌ها هم کلید خورده است. همچنین از محل صندوق ملی مسکن، بیش از ۲ همت تسهیلات حمایتی،حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای هر متقاضی دارای کسری آورده، از طریق سامانه «تم» و با عاملیت بانک مسکن پرداخت شده است.

زنجیرانی درباره زیرساخت‌ها نیز گفت: مقرر شد انشعابات برق و گاز سایت شهید رئیسی همزمان با ساخت‌وساز تکمیل و تحویل شود تا سکونت‌پذیری هرچه سریع‌تر فراهم گردد.

وی در پایان با اشاره به چالش‌های پیش رو تصریح کرد: آماده‌سازی مرحله اول تمام شده، اما فصل سرما و کمبود مصالح و منابع مالی، نهضت آسفالت معابر را تهدید می‌کند و پیگیری‌ها برای رفع این موانع ادامه دارد.