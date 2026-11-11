باشگاه خبرنگاران جوان - مادر شهید ابوالفضل پیمان با اختصاص بخشی از پسانداز ازدواج و آینده فرزند شهیدش، خانهای را به پایگاهی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل کرد؛ خانهای که همزمان با ورود پیکر مطهر یک شهید گمنام، به نام حسینیه شهید پیمان در دهدشت افتتاح شد.
گاهی یک خانه، فراتر از دیوارها و سقفش، روایتگر عشقی میشود که حتی شهادت نیز نمیتواند به پایان برساند؛ خانهای که روزی قرار بود شاهد جشن دامادی یک پسر باشد، امروز به محفل نوجوانان و جوانانی تبدیل شده است که میخواهند راه او را ادامه دهند. مادر شهید دانشآموز ابوالفضل پیمان که سالها آرزوی دیدن فرزندش در لباس دامادی را در سر میپروراند، این روزها با تصمیمی از جنس عشق و ایثار، بخشی از پسانداز و طلاهایی را که برای ازدواج و آینده فرزندش کنار گذاشته بود، صرف راهاندازی حسینیهای به نام او کرد.این اقدام همزمان با ورود پیکر مطهر یک شهید گمنام به خانه شهید پیمان، در آیینی با حضور امام جمعه دهدشت، فرماندار کهگیلویه، جمعی از مسئولان، خانواده معظم شهید و مردم، به افتتاح حسینیه نوجوان شهید ابوالفضل پیمان انجامید.حسینیهای از جنس خاطره و ایثارحجتالاسلام علی وحدانیفر.
امام جمعه دهدشت، در این مراسم اظهار کرد: به برکت ورود شهدای گمنام به شهرستان، امروز شاهد افتتاح حسینیهای به نام شهید ابوالفضل پیمان هستیم؛ نوجوانی که در فضای هیئت، مصلی، نماز جمعه و پایگاه بسیج رشد کرد و در نهایت در مسیر دفاع از ایران اسلامی به مقام شهادت نائل آمد.وی با اشاره به اقدام خانواده شهید پیمان افزود: خانواده این شهید تصمیم گرفتند بخشی از منزل خود را به حسینیهای به نام فرزند شهیدشان اختصاص دهند تا این مکان به پایگاهی فرهنگی و اجتماعی برای نوجوانان، جوانان، دوستان و رهروان راه شهدا تبدیل شود.امام جمعه دهدشت توسعه فضاهای فرهنگی در محلات و ترویج معنویت و فرهنگ ایثار و شهادت را ضروری دانست و نقش این حسینیه را در تحقق این اهداف مؤثر عنوان کرد.
۹۰ مترمربع برای زنده نگه داشتن یک فرهنگ
سید ایرج کاظمیجو، فرماندار کهگیلویه نیز در این آیین با قدردانی از خانواده شهید پیمان گفت: این حسینیه در فضایی به مساحت ۹۰ مترمربع راهاندازی شده و میتواند محل گردهمایی دوستان، همنسلان و جوانان و نوجوانانی باشد که با شهید ابوالفضل پیمان ارتباط و همنشینی داشتهاند.وی با اشاره به روحیه ایثار و ازخودگذشتگی خانواده این شهید افزود: خانواده معظم پیمان با وجود داغ سنگین از دست دادن فرزند نوجوان خود، بخشی از منزلشان را به ترویج فرهنگ شهید و شهادت اختصاص دادهاند؛ اقدامی که میتواند الگویی برای دیگر خانوادهها و جامعه باشد.فرماندار کهگیلویه با اشاره به وصیتها و آرمانهای شهید ابوالفضل پیمان خاطرنشان کرد: بخشی از وصیتنامه این شهید در مناسبتهای مختلف، بهویژه در میدان مرکزی شهر، قرائت شده است و امیدواریم نوجوانان و جوانان با مطالعه سیره و وصایای شهدا، آنان را الگوی زندگی خود قرار دهند.کاظمیجو همچنین با اشاره به دیدارهای مکرر با خانواده شهید پیمان، از روحیه ایستادگی و وفاداری آنان به آرمانهای شهید قدردانی کرد.
مادر شهید: پسانداز دامادی ابوالفضل را خرج حسینیهاش کردم
اما روایت اصلی این مراسم را باید از زبان مادری شنید که میان آرزوی مادرانه و زنده نگه داشتن نام فرزندش، راه دوم را برای ادامه زندگی برگزیده است.مادر شهید ابوالفضل پیمان در این مراسم با بیان اینکه آخرین آرزوی فرزندش شهادت بود، گفت: آرزوی من این بود که ابوالفضل را در لباس دامادی ببینم، اما بخشی از طلا و پولی را که برای ازدواج او پسانداز کرده بودم، برای راهاندازی این حسینیه هزینه کردم.وی با اشاره به علاقه فرزندش به داشتن حسینیه افزود: حسینیهداشتن از آرزوهای ابوالفضل بود و میخواهم فرزندم بداند که مادرش ادامهدهنده راه اوست و با استواری در مسیر آرمانهایش ایستاده است.مادر شهید پیمان با خیرمقدم به پیکر مطهر شهید گمنام اظهار کرد: امروز شهید گمنام به خانه و محفل شهید ابوالفضل وارد میشود و امیدوارم این مکان پایگاهی برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج راه آنان باشد.
بیش از سه میلیارد تومان برای یک آرمان فرهنگی
بر اساس اعلام خانواده شهید پیمان، برای راهاندازی و تجهیز این حسینیه بیش از سه میلیارد تومان هزینه شده است؛ هزینهای که با هدف ایجاد فضایی برای برگزاری مراسم مذهبی، برنامههای فرهنگی و اجتماعی و فراهم کردن بستری برای حضور و فعالیت نوجوانان و جوانان کهگیلویه اختصاص یافته است.پدر شهید ابوالفضل پیمان نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از افتتاح حسینیه گفت: افتخار میکنم که فرزندم را در راه اسلام و انقلاب تقدیم کردم و خوشحالم که توانستم به یاد او این حسینیه را برای برگزاری مراسم مذهبی و برنامههای فرهنگی راهاندازی کنم.
وی افزود: ابوالفضل علاقه زیادی به این مکان داشت و همیشه میگفت فضای مناسبی برای حسینیه است؛ به همین دلیل تصمیم گرفتیم هزینههایی را که برای ازدواج و تحصیل آینده او کنار گذاشته بودیم، برای راهاندازی این مکان فرهنگی و مذهبی اختصاص دهیم.اکنون خانه شهید ابوالفضل پیمان در دهدشت، تنها یک فضای مسکونی نیست؛ این خانه با همت خانوادهای داغدار، به محلی برای گردهمایی نسل نوجوان و جوان، برگزاری برنامههای فرهنگی و مذهبی و روایت زندگی شهیدی تبدیل شده است که آرزوهایش در مسیر دفاع از وطن به آسمان پیوند خورد.دانشآموز شهید ابوالفضل پیمان، ۱۶ فروردینماه ۱۴۰۵ در پی حمله هوایی آمریکا به منطقه کوهسیاه شهرستان کهگیلویه به فیض شهادت نائل آمد.
منبع: فارس