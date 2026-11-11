باشگاه خبرنگاران جوان - مادر شهید ابوالفضل پیمان با اختصاص بخشی از پس‌انداز ازدواج و آینده فرزند شهیدش، خانه‌ای را به پایگاهی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل کرد؛ خانه‌ای که هم‌زمان با ورود پیکر مطهر یک شهید گمنام، به نام حسینیه شهید پیمان در دهدشت افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مادر شهید ابوالفضل پیمان با اختصاص بخشی از پس‌انداز ازدواج و آینده فرزند شهیدش، خانه‌ای را به پایگاهی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل کرد؛ خانه‌ای که هم‌زمان با ورود پیکر مطهر یک شهید گمنام، به نام حسینیه شهید پیمان در دهدشت افتتاح شد.

گاهی یک خانه، فراتر از دیوارها و سقفش، روایتگر عشقی می‌شود که حتی شهادت نیز نمی‌تواند به پایان برساند؛ خانه‌ای که روزی قرار بود شاهد جشن دامادی یک پسر باشد، امروز به محفل نوجوانان و جوانانی تبدیل شده است که می‌خواهند راه او را ادامه دهند. مادر شهید دانش‌آموز ابوالفضل پیمان که سال‌ها آرزوی دیدن فرزندش در لباس دامادی را در سر می‌پروراند، این روزها با تصمیمی از جنس عشق و ایثار، بخشی از پس‌انداز و طلاهایی را که برای ازدواج و آینده فرزندش کنار گذاشته بود، صرف راه‌اندازی حسینیه‌ای به نام او کرد. این اقدام هم‌زمان با ورود پیکر مطهر یک شهید گمنام به خانه شهید پیمان، در آیینی با حضور امام جمعه دهدشت، فرماندار کهگیلویه، جمعی از مسئولان، خانواده معظم شهید و مردم، به افتتاح حسینیه نوجوان شهید ابوالفضل پیمان انجامید. حسینیه‌ای از جنس خاطره و ایثار حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر.