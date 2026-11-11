باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در آیین افتتاح این نیروگاه که امروز ۲۰ آبان ماه با حضور مقامات استانی انجام شد، اظهار کرد: این طرح در راستای اجرای بخشنامه دولت و تکالیف پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه احداث شده و پس از تکمیل زیرساخت‌های فنی، نصب تجهیزات و انجام آزمایش‌های نهایی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی، امیر قادری با اشاره به ظرفیت فنی این نیروگاه افزود: از مجموع ظرفیت ۱۷۵ کیلوواتی این مجموعه، ۱۲۵ کیلووات به صورت آن‌گرید و ۵۰ کیلووات به شکل هیبریدی اجرا شده است و این پروژه در شمار طرح‌های شاخص نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس استان قرار دارد.

وی با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی کردستان از دستگاه‌های پیشگام استان در اجرای طرح‌های توسعه انرژی خورشیدی است، ادامه داد: بر اساس مصوبه هیات وزیران و تاکید رییس‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شده‌اند بخشی از برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند و سهم تعیین‌شده در این تکلیف، ۲۰ درصد مصرف برق دستگاه‌هاست.

قادری افزود: حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر دیگر یک انتخاب مقطعی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای مدیریت مصرف انرژی، کاهش فشار بر شبکه برق و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از انرژی خورشیدی علاوه بر کمک به تامین برق مورد نیاز دستگاه‌ها در شرایط اضطرار و محدودیت‌های شبکه، زمینه کاهش هزینه‌های انرژی، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های طبیعی کشور را فراهم می‌کند.

صنعت ساختمان؛ ظرفیت مهم برای توسعه انرژی خورشیدی

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به جایگاه این دستگاه در حوزه ساخت‌وساز و توسعه شهری اظهار کرد: راه و شهرسازی به دلیل ارتباط مستقیم با صنعت ساختمان، شهرسازی و توسعه زیرساخت‌ها، مسئولیتی فراتر از تامین انرژی مصرفی مجموعه خود دارد و باید در زمینه ترویج و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، الگویی عملی برای سایر دستگاه‌ها و فعالان این حوزه باشد.

قادری افزود: ساختمان‌ها از بخش‌های مهم مصرف‌کننده انرژی هستند و می‌توان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، طراحی متناسب با اقلیم، نصب پنل‌های خورشیدی بر بام ساختمان‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود در فضاهای اداری و عمومی، سهم قابل توجهی در تامین انرژی پاک ایفا کرد.

وی با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته با سرمایه‌گذاری هدفمند و برنامه‌ریزی بلندمدت، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و سایر منابع تجدیدپذیر را در اولویت سیاست‌های انرژی خود قرار داده‌اند، گفت: ما نیز باید با تقویت اراده مدیریتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز، با جدیت بیشتری در این مسیر حرکت کنیم.

وی ادامه داد: توسعه انرژی خورشیدی تنها به احداث نیروگاه‌های بزرگ محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات کوچک‌مقیاس در ساختمان‌های دولتی، واحدهای مسکونی، مراکز تجاری و فضاهای عمومی می‌تواند در مجموع ظرفیت قابل توجهی برای تولید برق پاک ایجاد کند.

توسعه فرهنگ انرژی پاک از ادارات تا خانه‌ها

قادری با تاکید بر اینکه اجرای این پروژه باید فراتر از یک طرح عمرانی و به عنوان اقدامی فرهنگی و الگوساز مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: نصب پنل‌های خورشیدی در ساختمان‌های دولتی علاوه بر آثار اقتصادی و زیست‌محیطی، جنبه آموزشی و نمادین دارد و می‌تواند زمینه آشنایی مردم با مزایای انرژی‌های پاک را فراهم کند.

وی ابراز امیدواری کرد: فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر از دستگاه‌های اجرایی فراتر رفته و به تدریج در میان مشترکان خانگی، بخش خصوصی و فعالان صنعت ساختمان نیز گسترش یابد تا در آینده نزدیک شاهد افزایش سهم انرژی‌های پاک در سبد انرژی استان و ارتقای شاخص تولید برق تجدیدپذیر باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی بیش از آنکه هزینه باشد، سرمایه‌گذاری برای آینده است، افزود: این اقدام می‌تواند در بلندمدت به کاهش هزینه‌های انرژی، کاهش انتشار آلاینده‌ها، کند شدن روند گرمایش جهانی و صیانت از محیط زیست کمک کند.