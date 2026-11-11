تاکید معاون اقتصادی استاندار کردستان بر تسریع در پرداخت تسهیلات تکلیفی

باشگاه خبرنگاران جوان- ارسلان ازهاری در این جلسه که روز چهارشنبه برگزار شد، اظهار داشت: میزان توقف هر یک از طرح‌ها در دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل به‌صورت دقیق باید مشخص گردد و از تمامی ظرفیت‌های موجود برای رفع موانع و مشکلات طرح‌ها استفاده شود.

وی افزود: دستگاه اجرایی نباید صرفا به معرفی طرح به بانک اکتفا کند، بلکه لازم است تا زمان پرداخت تسهیلات و حصول نتیجه مطلوب، روند اجرای طرح را به‌صورت مستمر پیگیری کند.

معاون اقتصادی استانداری کردستان با اشاره به اینکه بخشی از تاخیر‌ها در روند پرداخت تسهیلات متوجه دستگاه اجرایی یا بانک عامل نیست، گفت: در برخی موارد، تاخیر‌ها به خود متقاضی بازمی‌گردد، از این‌رو اهلیت‌سنجی متقاضیان و بررسی دقیق طرح‌ها در کمیته‌های کارشناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این جلسه، پنج طرح در حوزه درمان و دانشگاه علوم پزشکی و همچنین ۶ طرح در حوزه صنعت و معدن با حضور متقاضیان، مورد بررسی قرار گرفت و موانع و مشکلات موجود در مسیر دریافت تسهیلات هر یک از طرح‌ها بررسی شد.

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