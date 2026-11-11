باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ خدیجه معصومی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی به مناسبت هفته کتاب در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و عملکردهای این اداره‌کل پرداخت و بر رویکرد توسعه متوازن با اولویت مناطق کم‌برخوردار و فاقد کتابخانه تأکید کرد.

وی با اشاره به گستردگی خدمات کتابخانه‌ای در استان گفت: هم‌اکنون این خدمات در ۱۳۹ نقطه شامل ۱۰۲ نقطه شهری و ۳۷ نقطه روستایی فعال است و ۱۵ درصد مناطق نیز توسط کتاب‌های سیار پوشش داده می‌شوند ضمن اینکه کتابخانه‌ها در روزهای تعطیل نیز برای استفاده عموم فعال هستند و عضویت و دریافت کتاب صرفاً با ارائه کد ملی امکان‌پذیر است.

افتتاح پروژه‌های جدید در هفته کتاب

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان در ادامه از افتتاح‌های این هفته اشاره کرد و گفت: به مناسبت هفته کتاب، کتابخانه عمومی شهدای میناب در سلماس که ساختمان آن از سوی دهیاری واگذار شده و همچنین اولین کتابخانه سیار مهاباد افتتاح خواهند شد.

وی افزود: علاوه بر اینها دو کتابخانه نالوس در اشنویه و مرگنلر در شوط با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در شرف افتتاح قرار دارند.

معصومی در ادامه به یکی از اقدامات شاخص فرهنگی در حوزه حمایت از کتابخانه‌ها اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته ۱۹ مورد حکم جایگزین حبس به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال صادر شده که اعتبارات آن صرف خرید کتاب بر اساس علایق مخاطبان و تحویل به کتابخانه‌های عمومی شده است اقدامی ارزشمند که جلوه‌ای فرهنگی داشته و به غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ها کمک شایانی کرده است.

وی افزود: امسال همچنین در هفته کتاب از یکی از قضات برتر استان که بیشترین حکم جایگزین حبس را صادر کرده‌اند تجلیل خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی از برگزاری مجموعاً ۵۰۰ برنامه در سراسر استان خبر داد و تشریح کرد: آیین گرامیداشت هفته کتاب و تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی در ۲۶ ماه جاری برگزار خواهد شد و همچنین اجرای ۵ مورد رویداد خیابانی با نام «کوی هم‌خوان» با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه از برنامه‌های خلاقانه و متفاوتی است که در محلات پرتردد و با زبان نمایش اهمیت کتاب و کتابخوانی را به شهروندان معرفی می‌کند.

معصومی خاطرنشان کرد: علاوه بر این رویداد دیگری با عنوان «کاروان همخوان» در تمامی شهرستان‌های استان و مناطق دور از کتابخانه اجرا می‌شود تا با برپایی یک روز با کتاب و کتابخوانی، رونمایی از کتاب، دوره‌های کتابخوانی و دورهمی‌های فرهنگی، گامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ مطالعه برداشته شود.

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