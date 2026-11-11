رئیس جمهور اوکراین درخواست کرد که اروپا در مذاکرات سه‌جانبه بعدی مستقیما شرکت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین پس از اتمام گفت‌و‌گو‌های آتش‌بس در ابوظبی، گفت که کی‌یف خواهان آن است که اروپا «در تمام مراحل دیپلماسی واقعی حضور داشته باشد».

زلنسکی تأیید کرد که مذاکرات سه‌جانبه این هفته میان اوکراین، روسیه و آمریکا در ابوظبی، به توافقی بشردوستانه درباره تبادل اسرا منجر شده است.

او همچنین خاطرنشان کرد که سه طرف درباره تضمین‌های امنیتی برای کی‌یف و نیز «چارچوب‌های گسترده‌تر برای ادامه همکاری با مشارکت کشور‌های اروپایی» گفت‌و‌گو کرده‌اند.

مذاکرات سه‌جانبه اوکراین، روسیه و آمریکا در ابوظبی در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه در حالی از سر گرفته شد که حضور یا عدم حضور کشور‌های اروپایی در روند مذاکرات به یکی از محور‌های اختلاف میان طرف‌های درگیر تبدیل شده بود. این مذاکرات نخستین دور گفت‌و‌گو‌های سه‌جانبه از زمستان سال گذشته به شمار می‌رود و با هدف بررسی راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین برگزار شد.

گفته شده پیش از آغاز نشست، نمایندگان اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا و ناتو در نشستی جداگانه با مقام‌های اوکراینی و آمریکایی شرکت کردند. با این حال، نمایندگان اروپایی نتوانستند مستقیماً در مذاکرات سه جانبه شرکت کنند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین پیش از آغاز مذاکرات صریحاً اعلام کرده بود که گفت‌و‌گو‌ها در قالب سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا برگزار می‌شود و نمایندگان اروپایی در میز مذاکره حضور نخواهند داشت.

روسیه معتقد است کشور‌های اروپایی به دلیل حمایت مالی، نظامی و سیاسی از اوکراین، موضعی بی‌طرف ندارند و نمی‌توانند میانجی مستقلی در مذاکرات باشند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: مذاکرات آتش بس ، اوکراین و روسیه ، اتحادیه اروپا
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