باشگاه خبرنگاران جوان - نورالدین آهی روز چهارشنبه در نشست با استاندار اردبیل اظهار کرد: وفاق مورد نظر دولت، وفاق کارآمدی است که بر اعتقاد راسخ به استفاده از ظرفیت همه مردم و جریان‌های سیاسی استوار است.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های حزبی، افزود: احزاب باید به‌سمت معرفی و طرح نامزد‌های حزبی حرکت کنند تا زمینه تقویت فعالیت‌های سیاسی و تشکیلاتی فراهم شود.

مشاور رییس جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان ضروری است، بیان کرد: مسئولان باید در برابر مردم پاسخگو باشند چراکه میزان رضایت‌مندی مردم از اهمیت بالایی برخوردار است.

آهی ادامه داد: در بستر وفاق می‌توان زمینه شکل‌گیری گفتمان ملی و شناسایی نیرو‌های شایسته را فراهم کرد و از توانمندی افراد در بخش‌های مختلف بهره گرفت.

وی تاکید کرد: وفاق نباید به بستری برای حفظ مدیران ناکارآمد تبدیل شود، بلکه باید زمینه شکوفایی و فعالیت مدیران کارآمد را فراهم کند.

مشاور رییس جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب همچنین بر ضرورت گسترش فضای گفت‌و‌گو و افزایش سعه‌صدر در استان اردبیل تاکید کرد و افزود: دولت چهاردهم، دولت نقدپذیری و شنیدن دیدگاه‌های منتقدان است و از نقد‌های سازنده استقبال می‌کند.

آهی با اشاره به پیشینه تاریخی اردبیل در عرصه حکمرانی گفت: این استان از ظرفیت نخبگان و جوانان توانمندی برخوردار است که می‌توانند در اداره و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای نقش مؤثری ایفا کنند.

اردبیل در انتصاب نیرو‌های جریان حامی دولت در رتبه‌های برتر کشور قرار دارد

استاندار اردبیل هم در این نشست گفت: اردبیل در انتصاب نیرو‌های جریان حامی دولت و اصلاح‌طلبان در مسئولیت‌های مدیریتی دولت چهاردهم جزو سه استان برتر کشور قرار دارد.

مسعود امامی یگانه اظهار کرد: انتصاب مدیران در استان بر مبنای شایستگی و تخصص انجام می‌شود و باید زمینه انتخاب افراد توانمند و متخصص برای مسئولیت‌های اجرایی فراهم باشد.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های حزبی افزود: احزاب باید با طی فرآیند‌های قانونی و تشکیلاتی، پایگاه سیاسی و اجتماعی خود را تقویت و در کنار آن، کادرسازی و آموزش جوانان برای حضور در سطوح مختلف نظام اداری را در اولویت قرار دهند.

استاندار اردبیل با بیان اینکه در فرآیند انتصابات باید دست مسئولان برای انتخاب افراد بر اساس شایستگی و تخصص باز باشد، گفت: جریان‌های سیاسی حامی دولت نیز باید ضمن پذیرش گفتمان رییس جمهور در مسیر اهداف و برنامه‌های دولت حرکت کنند.

امامی یگانه با اشاره به وضعیت فعالیت احزاب در استان بیان کرد: در دولت چهاردهم مجوز فعالیت نمایندگی ۶ حزب جدید در استان و ۹ حزب جدید در شهرستان‌های اردبیل صادر شده است.

وی همچنین با اشاره به عملکرد مدیران اجرایی استان اظهار کرد: مدیران دولت در اردبیل در راستای اهداف و سیاست‌های دولت فعالیت و دولت محلی استان از بالاترین سطح ارتباط و تعامل با دولت برخوردار هستند.

استاندار اردبیل همراهی نمایندگان مجلس با دولت را از دیگر ظرفیت‌های استان دانست و بیان کرد: نمایندگان مجلس نیز در مسیر اهداف دولت همراهی و همکاری مطلوبی دارند.

استان اردبیل با ۱۲ شهرستان و ۳۵ شهر در شمال غربی ایران واقع شده است.