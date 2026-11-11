ازهفته سوم لیگ برتر هندبال تیم مقاومت شهرداری تبریز فردا ازساعت ۱۶ به مصاف تیم سپاهان نوین اصفهان خوهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -درجدول رده بندی تیم مقاومت شهرداری تبریزبا دوامتیازدوم است وتیم سپاهان نوین اصفهان هم بایک امتیازدر رده نهم قرار دارد.

برچسب ها: فوتبال ، بازی
خبرهای مرتبط
باخت تیم تراکتورسازی
اعلام زمان بازی تراکتور در مرحله حذفی باشگاه‌های آسیا
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توقیف بیش از ۲۷۰ تن گوشت قرمز و مرغ منجمد در دو سردخانه آذربایجان شرقی
مالیات مودیان در مسیر آبادانی آذربایجان شرقی
سرشماری قرقاول قفقازی در زیستگاه‌های ارسباران
اصلاح و توسعه ۴ کیلومتر از شبکه فرسوده آب در روستا‌ها و شهر مراغه
کلنگ زنی احداث سالن چندمنظوره در شبستر
اهدای بیش از ۱۵ تن گندم و جو در قالب زکات در مهربان
اختصاص اعتبار برای انتقال آب از سد عمارت در هوراند
تولید بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ تُن بِه در آذربایجان‌شرقی
تیم مقاومت شهرداری تبریز فردابه میدان می‌رود
آخرین اخبار
تیم مقاومت شهرداری تبریز فردابه میدان می‌رود
کلنگ زنی احداث سالن چندمنظوره در شبستر
سرشماری قرقاول قفقازی در زیستگاه‌های ارسباران
اهدای بیش از ۱۵ تن گندم و جو در قالب زکات در مهربان
اختصاص اعتبار برای انتقال آب از سد عمارت در هوراند
اصلاح و توسعه ۴ کیلومتر از شبکه فرسوده آب در روستا‌ها و شهر مراغه
تولید بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ تُن بِه در آذربایجان‌شرقی
مالیات مودیان در مسیر آبادانی آذربایجان شرقی
توقیف بیش از ۲۷۰ تن گوشت قرمز و مرغ منجمد در دو سردخانه آذربایجان شرقی
ایران و ارمنستان برای توسعه همه‌جانبه مناسبات سند جامع امضا کردند