ازهفته سوم لیگ برتر هندبال تیم مقاومت شهرداری تبریز فردا ازساعت ۱۶ به مصاف تیم سپاهان نوین اصفهان خوهد رفت.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b\u062e\u062f\u0627\u062f\u0627\u062f\u06cc -\u062f\u0631\u062c\u062f\u0648\u0644 \u0631\u062f\u0647 \u0628\u0646\u062f\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632\u0628\u0627 \u062f\u0648\u0627\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0632\u062f\u0648\u0645 \u0627\u0633\u062a \u0648\u062a\u06cc\u0645 \u0633\u067e\u0627\u0647\u0627\u0646 \u0646\u0648\u06cc\u0646 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u0647\u0645 \u0628\u0627\u06cc\u06a9 \u0627\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0632\u062f\u0631 \u0631\u062f\u0647 \u0646\u0647\u0645 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f.