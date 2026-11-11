باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد رستمی روز چهارشنبه درگفت وگو با خبرنگاران اظهارکرد: برای حمل این میزان کالا، ۹ هزار و ۴۳۷ سفر کامیون ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۳ درصدی نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر یادآورشد: تسریع در روند تخلیه و بارگیری کالا‌های اساسی، بهبود چرخه تأمین و توزیع و برنامه‌ریزی برای تأمین ناوگان مورد نیاز، از مهم‌ترین عوامل افزایش حجم جابه‌جایی این کالا‌ها بوده است.

رستمی ادامه داد: این افزایش با همکاری فعالان بخش حمل و نقل جاده‌ای استان و هماهنگی برای تامین ناوگان مورد نیاز محقق شد.

وی تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با پایش مستمر وضعیت راه‌ها و نیازسنجی ناوگان، آمادگی دارد پشتیبانی از زنجیره تامین کالا‌های اساسی را با رعایت ایمنی و سرعت در جابه‌جایی استمرار دهد.