مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان بوشهرگفت: در هفت‌ماهه امسال، ۱۷۷ هزار و ۲۹۵ تن کالای اساسی از مبادی ورودی و بندری این استان به نقاط مختلف کشور حمل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد رستمی روز چهارشنبه درگفت وگو با خبرنگاران اظهارکرد: برای حمل این میزان کالا، ۹ هزار و ۴۳۷ سفر کامیون ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۳ درصدی نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر یادآورشد: تسریع در روند تخلیه و بارگیری کالا‌های اساسی، بهبود چرخه تأمین و توزیع و برنامه‌ریزی برای تأمین ناوگان مورد نیاز، از مهم‌ترین عوامل افزایش حجم جابه‌جایی این کالا‌ها بوده است.

رستمی ادامه داد: این افزایش با همکاری فعالان بخش حمل و نقل جاده‌ای استان و هماهنگی برای تامین ناوگان مورد نیاز محقق شد.

وی تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با پایش مستمر وضعیت راه‌ها و نیازسنجی ناوگان، آمادگی دارد پشتیبانی از زنجیره تامین کالا‌های اساسی را با رعایت ایمنی و سرعت در جابه‌جایی استمرار دهد.

برچسب ها: کالاهای اساسی ، ترانزیت کالا
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