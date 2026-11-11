پیکر مطهر شهید گمنام ۱۸ ساله دوران دفاع مقدس با حضور در دبیرستان شاهد ژیلا مقبل سنندج، میهمان دانش‌آموزان این مدرسه شد و فضای آموزشی آن را به عطر ایثار و شهادت معطر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - امروز دبیرستان شاهد ژیلا مقبل سنندج میزبان شهیدی از تبار لاله‌های زهرایی بود؛ شهیدی که در ۱۸ سالگی و در سال ۱۳۶۷، در منطقه عملیاتی قلاویزان استان ایلام به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پس از سال‌ها غربت، پیکر مطهرش در شمار شهدای گمنام تفحص شد.

حضور پیکر مطهر این شهید در جمع دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم، حال‌وهوای متفاوتی به فضای مدرسه بخشید و فرصتی برای پیوند عاطفی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت فراهم کرد.

دانش‌آموزان این دبیرستان با حضور در کنار پیکر مطهر شهید گمنام، به مقام شامخ این شهید ادای احترام کردند و بار دیگر یاد و خاطره جوانانی را گرامی داشتند که در دوران دفاع مقدس، از بهترین سال‌های زندگی خود گذشتند تا امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی حفظ شود.

میزبانی مدارس از شهدای گمنام، فرصتی ارزشمند برای انتقال فرهنگ ایثار، فداکاری و وطن‌دوستی به نسل جوان و آشنایی دانش‌آموزان با حماسه‌آفرینی رزمندگان دوران دفاع مقدس است.

کردستان این روز‌ها عطر حضور لاله‌های زهرایی به خود گرفته و تا روز جمعه میزبان پیکر‌های مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس است؛ شهدایی که حضورشان در نقاط مختلف استان، یادآور روز‌های حماسه و ایثار و فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهیدان است.

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برچسب ها: کردستان ، شهدای گمنام ، پیکرمطهرشهدا
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