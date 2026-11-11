جانشین سپاه شهدای آذربایجان غربی در آیین اعزام اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی به مناطق عملیاتی جنوب کشور این اردوها را فراتر از یک بازدید ساده، سفری برای معرفت‌افزایی، بصیرت‌افزایی و پیوند نسل جوان با مکتب ایثار و شهادت برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ آیین افتتاحیه و اعزام کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی آذربایجان غربی به مناطق عملیاتی جنوب کشور با حضور مسئولان استانی برگزار شد.

سردار نجمی جانشین سپاه شهدای آذربایجان غربی در این مراسم با تأکید بر ضرورت شناخت عمیق فلسفه ایثار و شهادت اظهار کرد: همان‌گونه که امام شهیدان نیز تأکید داشتند، راهیان نور یک سفر معرفت است و هدف از این سفر صرفاً بازدید از مناطق عملیاتی نیست بلکه زائران باید با شناخت و تفکر قدم در این سرزمین‌ها بگذارند و بینیند که جوانان این مرزو‌بوم برای چه هدفی جان خود را فدا کردند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۲۰۰ هزار تن از جوانان عزیز کشور برای دفاع از ارزش‌های اسلامی، حفظ آرمان‌ها و صیانت از نظام جمهوری اسلامی به درجه شهادت نائل آمدند، خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما قدم در سرزمینی می‌گذارید که جای‌جای آن گامگاه مردان با‌ایمانی است که با اعتقاد راسخ از کیان کشور دفاع کردند و از این رو شایسته است با تأمل و شناخت این مسیر معنوی را طی کرده و پیام شهدا را دریابید.

جانشین سپاه شهدای استان در پایان تصریح کرد: راهیان نور را نباید صرفاً به دوران دفاع مقدس محدود کرد چرا که دفاع مقدس تنها مقطعی از این حرکت عظیم فرهنگی است و ریشه‌های اصیل آن را باید در بعثت پیامبر اکرم (ص) و در امتداد مکتب عاشورا و فرهنگ کربلا جست‌وجو کرد.

برچسب ها: کاروانهای راهیان نور ، مناطق عملیاتی جنوب
خبرهای مرتبط
اعزام کاروان راهیان نور هوراند به مناطق عملیاتی جنوب کشور
اعزام ۲۴ هزار قمی به کربلای ایران
روایت دانشجویان بام ایران از حضور در یادمان هویزه+فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۳۱هزار مشترک بدمصرف در چنگال قبض‌های سنگین/ ۳ درصد مشترکان گاز آذربایجان‌غربی مخاطبان پرخطر انرژی
هیأت وزنه برداری استان آذربایجان غربی در مسیر رشد
راهیان نور سفر معرفت و تداوم فرهنگ عاشورایی است
توسعه متوازن کتابخانه‌ها در آذربایجان غربی با ۵۰۰ برنامه هفته کتاب/ از احکام جایگزین حبس فرهنگی تا راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار
ماندگاری هوای سرد در آدربایجان غربی تا اوایل هفته آینده
اعزام نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزی آذربایجان غربی به مناطق عملیاتی جنوب کشور
مسمومیت ۱۲ نفر با گاز مونوکسیدکربن در سلماس
 پایش میدانی زیستگاه‌های آبی دریاچه ارومیه / هشدار محیط‌زیست نسبت به تلفات غیرعادی پرندگان
۳حادثه خونین جاده‌ای در آذربایجان‌غربی با ۱ فوتی و ۱۱ مصدوم
آخرین اخبار
۳حادثه خونین جاده‌ای در آذربایجان‌غربی با ۱ فوتی و ۱۱ مصدوم
مسمومیت ۱۲ نفر با گاز مونوکسیدکربن در سلماس
 پایش میدانی زیستگاه‌های آبی دریاچه ارومیه / هشدار محیط‌زیست نسبت به تلفات غیرعادی پرندگان
اعزام نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزی آذربایجان غربی به مناطق عملیاتی جنوب کشور
راهیان نور سفر معرفت و تداوم فرهنگ عاشورایی است
هیأت وزنه برداری استان آذربایجان غربی در مسیر رشد
توسعه متوازن کتابخانه‌ها در آذربایجان غربی با ۵۰۰ برنامه هفته کتاب/ از احکام جایگزین حبس فرهنگی تا راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار
۳۱هزار مشترک بدمصرف در چنگال قبض‌های سنگین/ ۳ درصد مشترکان گاز آذربایجان‌غربی مخاطبان پرخطر انرژی
ماندگاری هوای سرد در آدربایجان غربی تا اوایل هفته آینده
بسیج محلات به میدان آمد/حضور خانه به خانه ۲۵۰۰ پایگاه استان برای مدیریت مصرف گاز
افزایش ۱.۵ برابری مصرف گاز در آذربایجان‌غربی
سه سانحه واژگونی در محورهای آذربایجان‌غربی با یک کشته و ۱۰ مصدوم