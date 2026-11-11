راهیان نور سفر معرفت و تداوم فرهنگ عاشورایی است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ آیین افتتاحیه و اعزام کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی آذربایجان غربی به مناطق عملیاتی جنوب کشور با حضور مسئولان استانی برگزار شد.

سردار نجمی جانشین سپاه شهدای آذربایجان غربی در این مراسم با تأکید بر ضرورت شناخت عمیق فلسفه ایثار و شهادت اظهار کرد: همان‌گونه که امام شهیدان نیز تأکید داشتند، راهیان نور یک سفر معرفت است و هدف از این سفر صرفاً بازدید از مناطق عملیاتی نیست بلکه زائران باید با شناخت و تفکر قدم در این سرزمین‌ها بگذارند و بینیند که جوانان این مرزو‌بوم برای چه هدفی جان خود را فدا کردند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۲۰۰ هزار تن از جوانان عزیز کشور برای دفاع از ارزش‌های اسلامی، حفظ آرمان‌ها و صیانت از نظام جمهوری اسلامی به درجه شهادت نائل آمدند، خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما قدم در سرزمینی می‌گذارید که جای‌جای آن گامگاه مردان با‌ایمانی است که با اعتقاد راسخ از کیان کشور دفاع کردند و از این رو شایسته است با تأمل و شناخت این مسیر معنوی را طی کرده و پیام شهدا را دریابید.

جانشین سپاه شهدای استان در پایان تصریح کرد: راهیان نور را نباید صرفاً به دوران دفاع مقدس محدود کرد چرا که دفاع مقدس تنها مقطعی از این حرکت عظیم فرهنگی است و ریشه‌های اصیل آن را باید در بعثت پیامبر اکرم (ص) و در امتداد مکتب عاشورا و فرهنگ کربلا جست‌وجو کرد.