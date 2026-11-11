باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اسپانیا روز چهارشنبه شاهد نخستین اعتصاب سراسری در ۱۴ سال گذشته بود. این اعتصاب ۲۴ ساعته که با مطالبه مسکن ارزان‌تر و افزایش دستمزد‌ها برگزار شد، فعالیت بخش‌های حمل‌ونقل و صنعت را مختل کرد و دست‌کم ۲۳ نفر بازداشت شدند.

در مادرید، درگیری پلیس با اعتصاب‌کنندگان به مصدوم شدن ۱۳ معترض انجامید. در کاتالونیا نیز معترضان بزرگراه‌ها، مناطق صنعتی و ورودی ایستگاه راه‌آهن بارسلونا را مسدود کردند. همچنین ۲۳۴ پرواز لغو شد و حرکت قطار‌ها و حمل‌ونقل عمومی کاهش یافت.

این اعتصاب پس از افزایش فشار فعالان حوزه مسکن و در پی تخلیه خانه یک زن ۸۷ ساله که بعداً در بیمارستان درگذشت، برگزار شد. اتحادیه‌ها خواستار افزایش دستمزد‌ها و تقویت خدمات عمومی نیز هستند.

در حالی که اتحادیه‌ها از مشارکت گسترده کارگران خبر داده‌اند، تشکل‌های کارفرمایی میزان مشارکت را پایین ارزیابی کرده‌اند.

این اعتصاب چند هفته پیش از انتخابات ۲۹ نوامبر برگزار می‌شود. احزاب ائتلاف حاکم از آن حمایت کرده‌اند، اما رهبران مخالفان راست‌گرا اتحادیه‌ها را به تبلیغ برای پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا متهم کرده‌اند. رهبران اتحادیه‌ها این اتهام را رد کرده و گفته‌اند برنامه‌ریزی اعتصاب پیش از اعلام انتخابات آغاز شده بود.

منبع: خبرگزاری آناتولی