دبیر انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: حضور افراد فاقد صلاحیت برای انجام امور توانبخشی و فیزیوتراپی به بیماران در منزل  بدون حضور فیزیوتراپیست،   تهدید کننده سلامت بیماران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - پرهام پارسانژاد دبیر انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: وقتی که افراد فاقد صلاحیت در امر درمان‌های توانبخشی و فیزیوتراپی دخالت می‌کنند، این موضوع سبب ضرر بیماران و تحمیل هزینه‌های بیشتر جهت رفع مشکلات ناشی از این امر می‌شود.

به گفته وی، به دلیل زندگی‌ شهرنشینی و بروز مشکلات متعدد مانند کمر درد و سکته‌های مغزی تقاضا برای انجام امور فیزیوتراپی افزایش یافته است و همین امر سبب شده تا افرادی که تجربیاتی را در بیمارستان داشته بدون گذراندن دوره‌های دانشگاهی در این حوزه فعالیت کنند.

پارسانژاد تاکید کرد: حضور افراد فاقد صلاحیت برای انجام امور توانبخشی و فیزیوتراپی به بیماران در منزل بدون حضور فیزیوتراپیست، تهدید کننده سلامت بیماران است.