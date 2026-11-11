رییس هیئت وزنه برداری آذربایجان غربی گفت: هیأت وزنه برداری استان آذربایجان غربی در مسیر رشد قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - جلیل باقرلو رئیس هیأت وزنه برداری استان آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: هیأت وزنه برداری استان آذربایجان غربی در مسیر رشد و تعالی در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده برای سال جاری و تربیت مربیان و داوران مجرب در نظر دارد کلاس های داوری و مربیگری را در سطح استان و با محوریت فراگیری ملی برگذار نماید و نیز در جهت پرورش قهرمانان آینده مسابقات قهرمانی استان را در چند مرحله در قسمت بانوان و آقایان برگزار نماید و نیز حضور فعال در مسابقات لیگ بانوان در تفاهم و همکاری با استان آذربایجان شرقی و منطقه آزاد ارس داشته باشد به همین منظور نیز اردوی آماده سازی بانوان شرکت کننده در لیگ را در شهرستان مهاباد خواهیم داشت و برنامه‌های هیأت استان طبق تقویم سال جاری در حال پیگیری و انجام می‌باشد.

وی گفت: برای کسب مدال های بین‌المللی البته که باید ورزشکاران بتوانند در مسابقات داخلی موفق به کسب مدال شوند و در ادامه مسیر با حضور در اردوهای تیم‌های ملی برای کسب مدال های بین‌المللی اعزام شوند.

باقرلو افزود: آذربایجان غربی از قدیم مهد قهرمان پروری و قطب وزنه برداری ایران بوده است تا آنجایی که اولین مدال المپیک کشور را توسط مرحوم جعفر سلماسی به دست آورده‌ایم و بعد از ایشان نیز چندین ملی پوش مدال آور در عرصه های بین‌المللی داشته‌ایم تا این اواخر که توانستیم توسط جوانان شایسته استان من جمله می‌توان به احمد احمدنژاد علی میری که در چند سال گذشته توانسته‌اند که در قهرمانی آسیا و جهان موفق به کسب مدال شوند و گل سر سبد این جوانان برومند در حال حاضر علی عالی پور می‌باشد که در این سال های اخیر با ۲۲ سال سن موفق شده در چند دوره اخیر مدال های ارزشمند آسیایی و جهانی را کسب نماید که در همین ماه گذشته ایشان توانستند در مسابقات بازی های اسیایی قهرمان المپیک آسیایی و چند روز گذشته موفق به کسب ۳ مدال برنز جهانی شوند ولی با این حال باید تلاش و کوشش خودمان را چند برابر کنیم تا دل به تک ستاره ها نبسته و تبدیل به یکی از قطب های وزنه برداری کشور شویم.

جلیل باقرلو در ادامه گفت: بنده به نوجوانان و جوانان دختر و پسری که در سراسر استان مشغول به تمرین هستند تا بتوانند روزی بر قله های پیشرفت خود برسند عرض می‌کنم با همت و پشتکار خود و بهره بردن از تجربه و دانش مربیان عزیز و دلسوز و سازنده استان پله های ترقی را روز به روز با قدرت و همت پشت سر گذاشته تا در تحقق اهداف خود موفق شوند و اینجانب نیز به عنوان خادم آن‌ها از همین‌جا عرض میکنم که هرچه در توان خود دارم در جهت انبار سازی مسیر رشد آن‌ها به کار گیرم.

رییس هیئت وزنه برداری آذربایجان غربی در پایان افزود: از نظر سطح کیفی به لحاظ شرایط آب‌وهوایی و آناتومی و فیزیولوژی بدنی ورزشکاران استان آذربایجان غربی از لحاظ قدرتی یک سر و گردن بالاتر از سایر ورزشکاران می‌باشد و از لحاظ تعداد ورزشکاران جامعه هدف نیاز به فراخوان و استعداد یابی به شدت محسوس است

پس از این مرحله و کشف استعدادهای برتر با حفظ و نگهداری آن‌ها می‌توانیم در سال های آینده به استانی الگو تبدیل گردیم.