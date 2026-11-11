باشگاه خبرنگاران جوان -علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی عصر امروز (چهارشنبه ۲۰ آبان ماه) در دیدار با استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به هویت ایرانی و اسلامی اظهار داشت: در مقاطعی از تاریخ معاصر، هویت ایرانی در کنار هویت اسلامی آن‌گونه که شایسته بود مورد توجه قرار نگرفت، اما تحولات و جنگ‌های اخیر موجب پررنگ‌تر شدن توجه جامعه به ایران و هویت ملی شده است.

او با اشاره به تنوع طبیعی و فرهنگی کشور افزود: ایران را می‌توان عصاره‌ای از تنوع جغرافیایی و تمدنی جهان دانست؛ سرزمینی که جنگل، دریا، کویر و کوهستان را در کنار فرهنگ‌ها، گویش‌ها و سنت‌های متنوع در خود جای داده است.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی مناطق مختلف کشور تصریح کرد: غذا‌های بومی، گویش‌ها و پوشش محلی گیلان و جلوه‌های فرهنگی و پوشش سنتی کردستان، نمونه‌هایی از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی ایران هستند که باید حفظ و معرفی شوند.

صالحی با یادآوری تأسیس بنیاد ایران‌شناسی در سال ۱۳۷۶ با ابتکار و پیگیری مرحوم دکتر حسن حبیبی، بر ضرورت بازتعریف مأموریت‌ها و تقویت فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی این مجموعه تأکید کرد و با اشاره به تحولات بین‌المللی و توجه بیشتر به جایگاه ایران پس از جنگ‌های اخیر گفت: تحولات منطقه‌ای و جهانی، اهمیت شناخت و معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران را بیش از گذشته آشکار کرده است.

از کوشیار گیلانی تا آل‌بویه؛ سهم گیلان در تاریخ علم و تمدن

هادیحق‌شناس، استاندار گیلان نیز در این دیدار با اشاره به پیشینه علمی این سرزمین گفت: کوشیار گیلانی از دانشمندان برجسته‌ای است که بیش از هزار سال پیش در حوزه ریاضیات و نجوم نقش‌آفرینی کرد و آثار او بخشی از میراث علمی ایران به شمار می‌رود.

او با اشاره به نقش خاندان آل‌بویه در تاریخ ایران افزود: این خاندان که ریشه در منطقه دیلمان داشت، با گسترش نفوذ سیاسی خود تا بغداد، در تحولات سیاسی، فرهنگی و مذهبی ایران و جهان اسلام تأثیرگذار بود و از جریان‌های مهم تاریخ تشیع محسوب می‌شود.

استاندار همچنین پیوند تاریخی و معنوی شیخ زاهد گیلانی و شیخ صفی‌الدین اردبیلی را نمونه‌ای از تأثیرگذاری شخصیت‌های برخاسته از گیلان بر جریان‌های عرفانی و مذهبی ایران دانست و بر ضرورت بررسی علمی و معرفی مستند این میراث تأکید کرد.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بنیاد ایران‌شناسی تصریح کرد: معرفی جایگاه گیلان در تاریخ و تمدن ایران باید با نگاهی جامع به مفاخر علمی، جریان‌های تاریخی و توانمندی‌های اقتصادی و جغرافیایی استان انجام شود تا تصویری دقیق‌تر از سهم این منطقه در هویت و توسعه کشور ارائه شود.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان