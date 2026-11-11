باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گروه کتائب حزب‌الله عراق اعلام کرد که «با وجود فشار‌های بین‌المللی و داخلی» از ایران دفاع خواهد کرد.

این گروه اعلام کرد: «از جمهوری اسلامی دفاع خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم در برابر دشمنانش تنها بماند» و افزود: «مقاومت، مسئله‌ای اعتقادی، اخلاقی و اصولی است و ما در این زمینه هیچ‌گونه مصالحه‌ای نخواهیم کرد. دشمن هیچ امتیازی از ما نخواهد گرفت.»

این بیانیه در شرایطی مطرح شده که تنش میان تهران و واشنگتن ادامه دارد و این جنبش مستقر در عراق نیز با فشار‌هایی برای محدود کردن فعالیت خود مواجه شده است.

پیش از این، «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق اعلام کرده بود که اول اکتبر (۹ مهرماه) روند جدی رسیدگی به پرونده سلاح‌های خارج از کنترل دولت آغاز می‌شود و برای ساماندهی آن، نقشه راهی با جدول‌های زمانی حداکثر تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ (۹ تیر ۱۴۰۶) تدوین خواهد شد.

منبع: الجزیره