نوزدهم آبان فیلمی از بازدید سرلشگر علی عبداللهی، از یک شهر موشکی به همراه سردار سیدمجید موسوی، منتشر شد.

نکات

۱. پس از دستور رهبر انقلاب به فرماندهان ارشد نیروهای مسلح برای برداشتن محدودیت جغرافیایی در جنگ، سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس از زاویه نیروهای تحت امر خود، برد سلاح را همان نقطه حضور مبارزان مقاومت اعلام کرد.

در فیلم منتشر شده، سیدمجید موسوی از زاویه نیروی هوافضا، از آمادگی برای نبرد در منطقه و فرامنطقه خبر داد که این به معنای آماده‌سازی انبوه موشکی برای جنگیدن در بردهای فراتر از ۲ هزار و ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است.



۲. پس از دو دور نبرد در جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه که به نظر می‌رسید باعث کاهش مهمات طرفین شده و جنگ ناگزیر از نبرد هوایی وارد صحنه‌های زمینی خواهد شد،‌ نمایش موشکی جدید نشان داد نیروهای مسلح ایران همچنان برای جنگ هوایی و دورادور آمادگی دارند.

این درحالی‌ست که آمریکا با بی‌نتیجه ماندن کارزار هوایی و کمبود مهمات، طرح‌های تهاجم زمینی چه به صورت کماندویی و چه در قالب حمله تروریست‌ها از اقلیم کردستان عراق یا پاکستان را پیگیری می‌کند.



۳. تعداد بالای موشک‌ها از دو زاویه قابل بررسی است؛ یا پیش از نبرد نهایی با آمریکا، ایران با پیش‌بینی ابعاد واقعی نبرد حجم فوق‌العاده عظیمی سلاح‌های بومی را آماده کرده و یا تولید موشکی نیز همانند محل ذخیره‌سازی به زیرزمین منتقل شده و اینگونه از آسیب در امان مانده و ادامه یافته است.

۴. نمایش موشک شهاب-۳ با کلاهک ارتقا یافته که به مدت تقریبا سه دهه در رزمایش‌ها و حتی در عملیات وعده صادق-۱ مورد استفاده قرار گرفت پیامی مهم دارد؛ تهران حتی موشک قدیمی شهاب را که دیگر تولید نشده و مصرف بالایی داشته‌اند همچنان در تعداد زیاد در اختیار دارد و انتظار دشمن برای اتمام ذخایر موشکی کشور، امید واهی است.

۵. طی چهار دور عملیات وعده صادق و دو دور عملیات نصر، ایران موفق شده به درک عملیاتی و آزمایش‌شده نسبت به پدافند دشمن برسد. در گزارش منتشر شده در فیلم بازدید، اعلام شد موشک‌های نمایش داده شده، از انواعی‌اند که در هر عملیات موفق به عبور از پدافند دشمن شده‌اند. شاید این بخش از گزارش نباید معنای مطلقی می‌داشت اما صحیح آن است که و احتمالا تعدادی از موشک‌ها اینگونه بوده‌اند.

تمرکز ایران بر تولید انبوه و ارتقای موشک‌هایی که امتحان خود را پس داده‌اند، به این معناست که تقویت مجدد و تولید انبوه رهگیرها توسط دشمن، مانعی بر سر راه ایران نخواهد بود.

۶. سردار عبداللهی در بخشی از سخنان خود گفتند: "به فضل الهی، کاری شگفت‌انگیز انجام شد. آمارها نشان می‌دهد که آمریکا در هیچ جنگی، طی بازه زمانی مشابه، این میزان مهمات و تجهیزات نظامی به کار نگرفته است؛ آن هم با چنین حجمی از مهمات پیشرفته که استفاده از آن‌ها را در میدان نبرد شاهد بودیم."

اساسا یکی از دلایل احتیاط آمریکا در آغاز مجدد جنگ و یا به راه‌اندازی دوره‌های متوالی از درگیری‌های محدود مابین جنگ‌ها، مصرف بالای مهمات تهاجمی و دفاعی در هر نوع برخوردی با ایران است. مصرف بالای مهمات پیشرفته آمریکا در نبرد با ایران، می‌تواند به یکی از عوامل بازدارندگی کشور تبدیل گردد؛ تاکنون مصرف بالای جنگ ۴۰ روزه مانع از تعدد و شدت درگیری‌های موسوم به چمن‌زنی از سوی آمریکا شده که می‌توانست سرعت بازسازی ایران را بکاهد. همچنین آمریکا طی ۸ ماه نتوانسته مجددا برای دور بعدی جنگ آماده گردد که فرصتی حیاتی به نیروهای مسلح برای احیا ارتقا و آماده‌سازی داده است.

اگر واشنگتن بار دیگر بی‌احتیاطی کرده و نبرد بعدی را کلید بزند، ضمن آنکه ضرباتی سنگین دریافت می‌کند، چنان مصرفی از مهمات خود را شاهد خواهد بود که نه‌تنها برای سال‌ها علیه ایران که تا سال‌ها علیه قدرت‌های دیگر نیز قادر به عملیات جنگی سنگین نباشد.



۷.به موازات دستور رهبر انقلاب برای برداشته شدن تمام محدودیت‌های زمانی (پاسخ فوری)، مکانی (اماکن مختلف در منطقه که حمله به آن‌ها تاکنون به دلایلی صورت نگرفته است)،جغرافیایی (فرامنطقه) و تسلیحاتی (به کارگیری کلاهک‌های سنگین و برداشته شدن محدودیت برد موشک‌ها) و حجمی (به کارگیری مقادير لازم برای انهدام کامل به جای نمایش دسترسی)، سردار موسوی نیز اعلام کرد "برای تهاجم اگر ضرورت پیدا کند، تمام ظرفیت‌های آنان را در منطقه و فرامنطقه زیر آتش خود خواهیم گرفت و چیزی جز شکست و هزیمت برای دشمن باقی نخواهیم گذاشت."

این‌ جملات همان آماده شدن برای انهدام کامل اهداف دشمن در همه مناطق است.



۸. در سخنان سردار عبداللهی و گزارش منتشر شده، رونمایی از یک شگفتانه مورد اشاره قرار گرفته اما به طور مشخص اعلام نشده و مبهم باقی مانده است.

در محل سخنرانی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، دو موشک جدید به نمایش در آمدند که باید هر کدام را جداگانه بررسی کرد. یکی از موشک‌ها که در جریان بازدید نیز در تعداد بالا قابل مشاهده بود، به صورت مایل‌پرتاب بر روی لانچر در محل سخنرانی مستقر بود و کلاهک جداگانه‌ای از همان نوع کنار خودرو حامل واقع شده بود که تاکیدی بر اهمیت و وفور این کلاهک و تاکید بر این مساله بود که ویژگی اصلی این موشک در کلاهک آن نهفته است؛ زیرا در ارتقاها معمولا همان تنه‌های موشکی پیشین به کار می‌روند و سرعت نوآوری در کلاهک‌ها بالاتر است.

رنگ متفاوت کلاهک با بدنه، جدید و ویژه بودن آن را نشان می دهد. ویژگی‌های کلاهک اعلام نشده‌اند اما بالک‌های مختلف و به‌نسبت پرتعداد و بزرگ در آن، بر مانورپذیری کلاهک در مقاطع و فازهای پایانی اشاره دارند. نمی‌توان گفت این موشک و کلاهک در بالای جو مانورپذیری ندارد، اما برای مانور بهتر در سطح زمین، بیشتر مجهز شده است.

دشمن برای پدافند هوایی بیش از همه در رهگیرهای ارتفاع بالا مانند استاندارد، تاد، پاتریوت و پیکان دچار کمبود است و امید دارد بتواند با بهبود عملکرد فلاخن داوود و گنبد آهنین از آن‌ها نیز بهتر بهره گیرد تا کمبود رهگیرهای ارتفاع بالا پوشش داده شوند.

وجود بالکه در کلاهک که برای مانور در سطح زمین است این نکته را هم‌ تا حدی می‌رساند که کلاهک مزبور قرار نیست برای تحقق و تضمین آسیب رساندن به دشمن از نوع بارشی باشد بلکه به جای تقسیم وزن و مواد منفجره، حجم بالایی از مواد منفجره را بر سر یک هدف مهم می کوبد.

رنگ کلاهک همچنین می تواند ناشی از به کار رفتن‌ مواد جاذب راداری باشد و یا برای تحمل فشار ناشی از بالاتر بودن سرعت، مواد فناشونده بیشتری در آن به کار رفته باشند. نباید از نظر دور داشت که کلاهک مزبور شباهت فراوانی به کلاهک موشک فتاح-۱ دارد که یک کلاهک برگشتی مانورپذیر است. هرچند در ایران به آن هایپرسونیک می‌گویند اما این نوع کلاهک‌ها دشواری فنی و هزینه کمتری نسبت به هایپرسونیک دارند.



۹. به روزرسانی‌های صورت گرفته هزینه‌ای کم و سرعت زیادی داشته‌اند زیرا از بدنه‌های تولید قبل استفاده شده و تغییر مربوط به کلاهک بوده است.



۱۰. در یک تصویر، ۶ مدل متفاوت از موشک‌های کروز دیده می‌شوند. تهدیدات کروز در جنگ دریایی و علیه شیخ‌نشین ها حائز اهمیت است.

ایران از موشک های کروز برای حمله به اهداف برد بلند استفاده نمی‌کند زیرا در عملیات وعده صادق-۱ مشخص شد در برد بلند این موشک‌ها نهایتا شناسایی و رهگیری می‌شوند؛ استفاده این موشک‌ها در هدف‌گیری شناورهای جنگی و تجاری، حمله به تاسیسات نظامی و اقتصادی واقع شده در نزدیکی خاک ایران است. همچنین کروزهای برد بلند، مانع از اثرگذاری حملات دشمن به خطوط ساحلی می‌شوند زیرا ایران می‌تواند از عمق خاک خود به شناورها و مواضع موجود در دریای عمان، تنگه هرمز، خلیج فارس و دولت‌های جنوبی آن حمله کند.

۱۱. ترامپ اخیرا گفته بود تنها ۱۰ درصد توان موشکی و ۱۵ درصد توان پهپادی ایران باقی مانده است. او این را برای توجیه آغاز جنگی دیگر به کار برد زیرا رئیس‌جمهور آمریکا بارها در برابر سوالات و بی‌صبری مخالفان جنگ و شهروندان، به آن‌ها از قریب‌الوقوع بودن گشایش و اتمام کار خبر داده بود؛ مشابه وعده‌های نتانیاهو به شهروندان رژیم صهیونیستی. نمایش موشکی انجام شده برملا کرد چیزی تغییر نکرده و سخنان ترامپ دروغ هستند.

۱۲. در محل سخنرانی سردار عبداللهی دو موشک به نمایش درآمده که یکی مایل‌پرتاب و دیگری عمود پرتاب است.

در موشک عمود پرتاب آنچه جلب توجه می‌کند وجود کلاهک استوانه‌ای به جای کلاهک‌های مخروطی مرسوم است. وجود این کلاهک سه معنی دارد؛ حمل محموله حجیم مانند سلاح‌های انفجاری خاص، وجود چند کلاهک مجتمع و یا هدایت انفجار به محلی خاص که برای تخریب عمق همانند سنگرشکن‌ها‌، طراحی شده است.

از آنجا که تمام موشک در تصویر مشخص نیست، این احتمال هم می‌رود که بخش استوانه‌ای، کلاهک نبوده و مرحله دوم موشک است؛ اقدامی برای افزایش برد موشک که احتمالا با نصب بر روی بدنه‌ موشک‌های موجود صورت گرفته است.

۱۳. در فیلم، یک موشک کروز وجود دارد که توسط منتشرکنندگان محو شده تا نتوان به خوبی آن را دید. آنچه می‌توان تشخیص داد تفاوت طراحی این موشک کروز با انواع قبلی و شباهت یافتن آن به مدل‌های پنهان‌کار است. آمریکا در جنگ ۴۰ روزه موشک‌های کروز پنهانکار خود را به کار برد که برخی از اجزای آن در اختیار ایران قرار گرفته و بعید است کارشناسان کشورهای متحد از آن‌ها دور مانده باشند. این احتمال وجود دارد که به سرعت، تمهیداتی برای بهره‌برداری از مهندسی معکوس شکل گرفته تا حداقل همان سازه‌های کروز پیشین، در شکل ظاهری و مواد بدنه به پنهانکاری دست‌یابند.

۱۴. سالم بودن محیط داخلی شهرهای موشکی علی‌رغم‌ تمرکز حملات دشمن بر آن‌ها، تعدد پرتابگرهای برد بلند با وجود تلاش وافر برای شکارشان، قابلیت اجرای عملات ترکیبی از یک پایگاه در ترکیب بالستیک عمودپرتاب با کلاهک چندگانه، موشک تاکتیکی با کلاهک برگشتی مانورپذیر و انواع کروز، قابلیت هدایت آتش از عمق کشور به اهداف متفاوت در سمت غرب، جنوب و شمال و یا درگیری با شناورها، قابلیت پرتاب رگباری از درون شهرها و آماده‌باش برای اجرای حملات هوایی به فرامنطقه به صورت فوری، موارد مهمی بودند که در رونمایی امروز مشخص شدند.

منبع: فرهیختگان