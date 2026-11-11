مشاور ارشد فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: حمایت از فلسطین به کسب رأی در انتخابات آمریکا تبدیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا نقدی مشاور ارشد فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یادواره سرداران و ۴۱۱ شهید ایل خزل که با حضور خانواده‌های شهدا و ایثارگران برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: شهدا معلمان همه بشریتند و نسل انسان‌ها را با حقیقت آشنا می‌کنند و شاخص‌های انسانی را در وجود بشر رشد می‌دهند.

وی با اشاره به رشادت رزمندگان در میدان‌های نبرد افزود: امروز می‌بینیم رزمندگانی که برای رفتن پای سکو‌های پرتاب زیر آتش دشمن بر یکدیگر سبقت می‌گیرند و در شدیدترین آتش‌ها می‌ایستند؛ این رشادت را از مکتب شهدا آموخته‌اند و یادواره‌ها و کنگره‌هایی که یاد شهیدان را احیا می‌کند، قلب‌ها را احیا و جامعه را به سمت صراط مستقیم هدایت می‌کند.

مشاور ارشد فرمانده کل سپاه با بیان اینکه درس‌های شهدا این رشادت را به رزمندگان داد، تصریح کرد: بزرگ‌ترین قدرت تسلیحاتی دنیا یعنی رژیم صهیونیستی را به کمک گرفت و به کشور ما حمله کرد، اما شکست خورد؛ این مجموعه درس‌هایی است که جوانان این کشور از شهدا آموختند.

سردار نقدی با اشاره به حماسه آزادسازی میمک یادآور شد: مردان دلیری که در روز‌های یأس و ناباوری، دل به دریا زدند و با سلاح‌های ناچیز و امکانات محدود، خط دشمن را شکستند و اولین عملیات تهاجمی دفاع مقدس هشت‌ساله را رقم زدند؛ میمک از نزدیک‌ترین نقاط مرزی ما به پایتخت عراق بود و دشمن از تسلط ما بر آن وحشت داشت و به دست عشایر غیور این مرز آزاد شد و رعب و وحشتی در دل دشمن افتاد.

وی خاطرنشان کرد: همین شهدا با امکانات ناچیز نشان دادند می‌شود با عده کم بر بزرگ‌ترین ارتش‌ها پیروز شد و مردان ایل خزل قهرمانانه این پیروزی و حماسه را در تاریخ کشور ثبت کردند؛ این درس‌ها سینه به سینه منتقل شد و جوان امروز ما را برای رویارویی با ابرقدرت‌ها آماده کرد.

نقدی با تأکید بر اینکه امروز دنیا از حرکت رزمندگان جمهوری اسلامی حیرت‌زده است، گفت: مهم‌ترین گواه این پیروزی، خود ملت آمریکا بود که در انتخابات اخیر شهادت داد؛ هیچ ملتی به فرمانده پیروز خود پشت نمی‌کند و مردم آمریکا با رأی خود نشان دادند رئیس‌جمهورشان فرماندهی شکست‌خورده است.

وی افزود: دشمن در سرنگونی نظام که هدف اصلی‌اش بود شکست خورد و نظام جمهوری اسلامی همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، چون ققنوسی از میان خاکستر خود برخاست و قوی‌تر از گذشته پرواز کرد؛ امروز جمهوری اسلامی در همه شاخص‌های قدرت، توانمندتر از زمستان گذشته و پیش از آغاز تهاجم دشمن است.

مشاور ارشد فرمانده کل سپاه با اشاره به شکست طرح تجزیه ایران تصریح کرد: ملت ما خود را حفظ کرد و امروز همه اقوام ایرانی قوی‌تر از گذشته به پرچم ایران و ایرانی‌بودن خود افتخار می‌کنند و هر جای دنیا که ایرانی قدم می‌گذارد، سربلند است و اینها محصول درس‌هایی است که شهدا به ما آموختند.

سردار نقدی با بیان اینکه نابودی ۳۵۰ نقطه در پایگاه‌های جنایتکاران آمریکایی در منطقه، سرنگونی بیش از ۲۴۰ پرنده و شکست هیمنه آمریکا تنها بخشی از پیروزی‌هاست، اظهار کرد: امروز دیگر کسی از قدرت آمریکا نمی‌هراسد و پیروزی بزرگ‌تر شما غلبه گفتمان و تفکرتان بر دنیاست.

وی با اشاره به اعلام توقف کمک چهار میلیارد دلاری آمریکا به رژیم صهیونیستی از سوی رئیس‌جمهور این کشور در آستانه انتخابات گفت: این تغییر موضع نه از سر اخلاق، بلکه به سبب آن است که مراکز مطالعاتی آمریکا خبر دادند مردم این کشور طرفدار فلسطین شده‌اند و به کسی که در مقابل فلسطینی‌ها بایستد رأی نمی‌دهند؛ این غلبه بزرگ تفکر شماست که امروز سیاستمداران آمریکایی و اروپایی باید برای رأی آوردن در کشور‌های خود، حمایت از فلسطین و ایران و جبهه مقاومت را اعلام و مخالفت با اسرائیل را اعمال کنند.

سردار نقدی درباره بی‌اعتمادی به تعهدات دشمن تصریح کرد: مردمی که دیدند رئیس‌جمهور آمریکا به عهد خود با ملتش وفا نکرد و با شعار پایان جنگ، چندین جنگ به راه انداخت، یقین دارند به ما نیز وفا نخواهد کرد؛ راهی که ملت ما انتخاب کرده این است که تا زمانی که سند عملی و تضمین واقعی از تعهدات دشمن نگیرد، به هیچ کاغذ و امضایی احترام نگذارد و این راه درست و منطقی است.

برچسب ها: فلسطین ، انتخابات آمریکا ، سپاه پاسداران
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سردار نقدی: حمایت از فلسطین به کسب رأی در انتخابات آمریکا تبدیل شد
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سردار نقدی: حمایت از فلسطین به کسب رأی در انتخابات آمریکا تبدیل شد