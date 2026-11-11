باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی ظهر امروز در نشست شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی اظهارکرد:طرح قطار شهری مشهد به گلبهار به چناران طی چند سال گذشته با تأمین مالی از اعتبارات تملک و دارایی، اعتبارات سرمایه‌ای و مولدسازی املاک و اراضی خود گلبهار به مرحله‌ای رسیده است که عملیات زیرسازی و ساخت ابنیه آن به اتمام رسیده است.

وی افزود: ۵.۵ همت (پنج و نیم هزار میلیارد تومان) منابع مالی مورد نیاز تکمیل طرح قطار سریع السیر مشهد-گلبهار- چناران اختصاص یافت و مقرر شد این میزان از محل ماده ۵۶ قانون الحاق تامین شود.

ملکی خاطرنشان کرد:برای اتمام طرح در همین دولت چهاردهم و ایجاد جهش لازم در پیشرفت آن، تأمین منابع مالی از سه روش در دستور کار قرار گرفت؛ نخست تقویت اعتبار پروژه در پیوست قانون بودجه که با کمک همکاران سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور نمایندگان و استاندار در جلسات معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری پیگیری و از سوی این سازمان پذیرفته شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: روش دوم تأمین سه همت از محل مولدسازی املاک و اراضی شرکت عمران گلبهار بود که مقدمات کار و شناسایی املاک و اراضی دارای این ظرفیت و سهل‌البیع در حال انجام است تا بتوان مطالبات پیمانکار را نیز پرداخت کرد.

ملکی روش سوم را استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق دانست که امروز جمع‌بندی خوبی انجام و بنا شد شورای هماهنگی بانک‌های استان مقدمات این کمک را فراهم کند تا پیگیری‌های ملی آن از طریق بانک‌های عامل انجام گیرد.

مدیر عامل شرکت عمران شهر‌های جدید با اشاره به اینکه برآورد مالی پروژه در حال حاضر نزدیک به ۵.۵ همت است، تاکیدداشت: برای اینکه مانند گذشته شاهد عدم بهره‌برداری از پروژه قطار ریلی گلبهار-مشهد نباشیم و پروژه گرفتار موضوعات قراردادی نشود، کل نیاز مالی پروژه را سال گذشته به پیمان گذاشتیم و این در حالی است که متناسب با اعتبار مصوب باید پیمانکار انتخاب می‌کردیم، اما با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی از این رویه عدول کردیم و کل نیاز مالی پروژه را به پیمانکار واگذار کردیم.

ملکی تصریح کرد: از سال گذشته با دستور وزیر راه و شهرسازی، این پروژه جزو ۱۰ طرح اولویت‌دار حوزه حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و با این رویکرد، یکی از چالش‌های اصلی آن تأمین منابع مالی است، با انتخاب پیمانکاری برای کل عملیات باقی‌مانده پروژه شامل روسازی و تکمیل ایستگاه‌ها، قراردادی نزدیک به سه همت (سه هزار میلیارد تومان) منعقد شد و پیمانکار آن مشخص شده است؛ در حال حاضر در بخش روسازی، ۲ کیلومتر عملیات ریل‌گذاری انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد:اکنون پیگیری‌ها برای تأمین منابع مالی با هماهنگی استان در جریان است و سیستم فنی، پیمانکاری و اجرایی ما آمادگی بهره‌برداری از پروژه را در همین دولت دارد؛ اهتمام دولت نیز همین است.

مسیر مشهد تا چناران ۴۶ کیلومتر طول دارد که ۴۰ کیلومتر آن تا شهر جدید گلبهار و ۶ کیلومتر دیگر از گلبهار تا چناران امتداد می‌یابد. عملیات اجرایی طرح قطار سریع السیر مشهد-گلبهار-چناران از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و قرار بود با استفاده از فاینانس خارجی و مشارکت شرکت چینی نورینکو، در قالب قراردادی به ارزش حدود ۳۰۰ میلیون یورو، تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری برسد؛ اما با فسخ قرارداد و از دست رفتن امکان استفاده از منابع مالی خارجی، روند اجرای پروژه با تاخیر مواجه شد. تشدید تحریم‌ها، مشکلات تملک اراضی و تامین ریل، تغییر دولت‌ها و مدیران و تغییر اولویت‌های اعتباری در مقاطع مختلف نیز بر روند پیشرفت پروژه تاثیر گذاشت.