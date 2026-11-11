سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: عملیات امدادرسانی هوایی به سه روستای بخش ززو ماهرو شهرستان الیگودرز انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علی اصغر صفری راد روز چهارشنبه اظهار کرد: در همین راستا با هماهنگی‌های انجام‌شده، یک فروند بالگرد به‌منظور پشتیبانی از عملیات امدادرسانی به مناطق صعب العبور اعزام شد که طی یک سورتی پرواز، اقلام و محموله‌های امدادی موردنیاز به سه روستای بخش ززوماهرو که به‌دلیل انسداد راه‌های ارتباطی امکان امدادرسانی زمینی به آنها وجود نداشت، منتقل و توزیع شد.

وی ادامه‌داد: همچنین بالگرد اورژانس فوریت‌های پزشکی استان نیز در ۲ سورتی پرواز، نسبت به انتقال ۶ نفر از افراد در راه‌مانده به روستای مرگسر بخش ززوماهرو اقدام کرد.

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان افزود: با توجه به تداوم شرایط ناشی از انسداد راه‌های ارتباطی و ضرورت امدادرسانی به تمامی افراد گرفتار در مناطق مذکور، مقرر شد عملیات امدادرسانی هوایی در روز آینده نیز ادامه یابد و با استفاده از ظرفیت بالگرد‌های عملیاتی، نسبت به انتقال سایر افراد درراه‌مانده و توزیع اقلام غذایی و امدادی موردنیاز در روستا‌های فاقد راه دسترسی اقدام شود.

صفری راد اضافه کرد: این اقدامات برای امدادرسانی هوایی به مناطق محاصره‌شده بخش ززوماهرودر پی بارش‌های اخیر و انسداد راه‌های ارتباطی تعدادی از روستا‌های بخش ززوماهرو شهرستان الیگودرز، صورت گرفت.

منبع: استانداری لرستان

برچسب ها: امدادرسانی ، لرستان
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