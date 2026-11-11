احزاب مخالف و عرب در نخستین رأی‌گیری پارلمان جدید رژیم صهیونیستی با ۶۳ رأی در برابر ۵۰ رأی، ائتلاف نتانیاهو را شکست دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه در نخستین شکست پارلمانی خود در کنست جدید، نتوانست مانع تصویب طرح تشکیل کمیته ترتیبات پارلمان شود.

این طرح با ۶۳ رأی موافق در برابر ۵۰ رأی مخالف تصویب شد و قرار است روی فولکمن، عضو حزب «یشار» به ریاست گادی آیزنکوت، ریاست این کمیته را بر عهده بگیرد.

بر اساس توافق تصویب‌شده، حزب لیکود پنج کرسی و احزاب یش عتید، فهرست مشترک، دموکرات‌ها و فهرست متحد عربی هر کدام دو کرسی در این کمیته خواهند داشت. احزاب دیگر نیز هر کدام یک کرسی به دست می‌آورند.

حزب لیکود با انتقاد از این رأی‌گیری، احزاب وابسته به آیزنکوت، آویگدور لیبرمن و نفتالی بنت را به همکاری با نمایندگان عرب متهم کرد و خواستار پایان دادن به همکاری با احزاب عرب شد.

کمیته ترتیبات پارلمان مسئول سازمان‌دهی فعالیت‌های کنست در آغاز دوره جدید است و ترکیب کمیته‌های دائمی پارلمان را پیشنهاد می‌کند.

قرار است کنست سه‌شنبه آینده رئیس جدید خود را برای جایگزینی امیر اوحانا، نماینده لیکود انتخاب کند. همچنین انتظار می‌رود کمیته امور خارجه و امنیت پارلمان در روز‌های آینده تشکیل شود و آویگدور لیبرمن ریاست آن را بر عهده بگیرد.

در انتخابات ۲۷ اکتبر، ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی، احزاب مخالف ۴۸ کرسی و احزاب عرب ۱۹ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آوردند. مجموع کرسی‌های مخالفان و احزاب عرب به ۶۷ می‌رسد.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: کنست ، ائتلاف نتانیاهو
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