باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد «این فقط ایران است که باید درباره سرنوشت اورانیوم غنی‌شده خود تصمیم بگیرد».

او گفت: «اورانیوم غنی‌شده متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و وجود آن در خاک این کشور، ناقض تعهدات تهران ذیل پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) نیست».

زاخارووا همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود، در واکنش به اظهارات مقامات اروپایی درباره احتمال بروز درگیری نظامی بین روسیه و ناتو، تأکید کرد که مسکو قصد حمله به این قاره را ندارد.

او گفت: «روسیه علاقه‌ای به دامن زدن به هیاهوی نظامی‌گرایانه ندارد، اما تهدید‌های فزاینده خارجی را در نظر خواهد گرفت و متناسب با آنها اقدام خواهد کرد.»

اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌های غربی مدعی شده‌اند یکی از مسائل مهم در مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن، تعیین تکلیف اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ایران است؛ اینکه این ذخایر در داخل کشور باقی بماند، رقیق‌سازی شود یا به کشور دیگری منتقل شود.

پیش از این، مسکو پیشنهاد داده بود که ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به روسیه منتقل شود.

با این حال، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران عصر امروز صراحتا اعلام کرد که اورانیوم غنی‌شده در ایران باقی خواهد ماند. او در مصاحبه با شبکه المیادین لبنان گفت: «به دوستان روس خود اطلاع داده‌ایم که مواد غنی شده در ایران باقی خواهند ماند و خودمان از آنها استفاده خواهیم کرد».

منبع: بریکینگ نیوز