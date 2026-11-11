مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی منتهی به تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی منتهی به تهران و همچنین بارش باران و مه‌گرفتگی در تعدادی از محورهای استان‌های شمالی، کرمان و فارس خبر داد.

محرابی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر در آزادراه قزوین – کرج – تهران، حدفاصل کردان تا کمالشهر، محدوده گلشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران – کرج – قزوین نیز در حدفاصل گرم‌دره تا پایانه شهید کلانتری و محدوده گلشهر، ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین در محور تهران – شهریار در اکثر مقاطع و آزادراه تهران – ساوه در حدفاصل فیروزبهار تا نسیم‌شهر، ترافیک سنگین مشاهده می‌شود.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در آزادراه تهران – قم و مسیر بالعکس نیز در محدوده بهشت زهرا (س) ترافیک سنگین گزارش شده است.

ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی

وی درباره وضعیت تردد در محورهای شمالی کشور گفت: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در محور هراز مسیر جنوب به شمال، حدفاصل آب‌اسک تا گزنگ و محدوده‌های رینه و سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین جریان دارد.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت محور فیروزکوه بیان کرد: در این محور در مسیر رفت و برگشت محدوده گیلاوند با ترافیک سنگین مواجه هستیم.

وی اضافه کرد: در آزادراه تهران – پردیس و محور قدیم تهران – بومهن نیز در محدوده پل‌های اتوبان بابایی، جاجرود و گل‌خندان ترافیک سنگین گزارش شده است.

تردد روان در برخی محورهای مواصلاتی

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی کشور تصریح کرد: تردد در آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت، همچنین محورهای چالوس و هراز و محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه تهران – پردیس در مسیر جنوب به شمال، روان است.

بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی استان‌ها

محرابی‌نیا درباره شرایط جوی محورهای مواصلاتی نیز گفت: بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی از محورهای استان‌های گیلان، کرمان و فارس گزارش شده است؛ این در حالی است که محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

محورهای مسدود غیرشریانی

وی در ادامه به محورهای مسدود غیرشریانی اشاره کرد و گفت: محورهای هشتگرد – طالقان، پاوه – مریوان (گردنه تته)، چلگرد – دهستان موگویی (گردنه عسل‌کشان) و وازک – بلده در حال حاضر مسدود هستند.

وی افزود: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران ، محور تهران – شهریار و آزادراه تهران – ساوه، محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه  گزارش شده است. 

او گفت:ترافیک سنگین در آزادراه تهران – پردیس و محور قدیم تهران – بومهن را شاهد هستیم و بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های گیلان، کرمان و فارس گزارش شده است. 

 

برچسب ها: ترافیک ، وضعیت ترافیکی
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