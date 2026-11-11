باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: امشب در استان‌های بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان، برخی نقاط سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. در مناطق مستعد نیز احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

وی افزود: همچنین در دامنه‌های زاگرس مرکزی در غرب و جنوب غرب کشور و دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان و غرب مازندران، بارش پراکنده و وزش باد را شاهد هستیم.

وی افزود: فردا پنجشنبه در خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات البرز در استان‌های تهران و سمنان و سواحل شرقی دریای خزر بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

او بیان کرد:جمعه و شنبه در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود و یکشنبه در برخی مناطق شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده رخ می‌دهد.

وی گفت: تا روز پنجشنبه کاهش محسوس دما در شمال شرق کشور پیش‌بینی شده است. همچنین در دو روز آینده، وزش باد در برخی ساعات در نیمه شرقی کشور شدید خواهد بود و در مناطق مستعد احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.