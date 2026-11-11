مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: از امشب تا پایان روز پنجشنبه کاهش محسوس دما در شمال شرق کشور را شاهد خواهیم بود همچنین در دو روز آینده، وزش باد در برخی ساعات در نیمه شرقی کشور شدید خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: امشب در استان‌های بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان، برخی نقاط سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. در مناطق مستعد نیز احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

وی افزود:  همچنین در دامنه‌های زاگرس مرکزی در غرب و جنوب غرب کشور و دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان و غرب مازندران، بارش پراکنده و وزش باد را شاهد هستیم.

 وی افزود: فردا پنجشنبه  در خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات البرز در استان‌های تهران و سمنان و سواحل شرقی دریای خزر بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

او بیان کرد:جمعه و شنبه در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود و یکشنبه در برخی مناطق شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده رخ می‌دهد.

وی گفت: تا روز پنجشنبه کاهش محسوس دما در شمال شرق کشور پیش‌بینی شده است. همچنین در دو روز آینده، وزش باد در برخی ساعات در نیمه شرقی کشور شدید خواهد بود و در مناطق مستعد احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

 

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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