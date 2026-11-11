باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه شامگاه چهارشنبه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی افزود: این میزان اعتبار برای توسعه راه‌های هرمزگان که شامل تکمیل محور‌های مواصلاتی، رفع نقاط حادثه‌خیز، تعریض و چهارخطه کردن مسیر‌های مهم و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به سفر آذرماه سال گذشته رئیس‌جمهور به هرمزگان اظهار کرد: در این سفر ۲۸ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان اعتبار و ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان پیش‌بینی شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت راهبردی هرمزگان در تنگه هرمز و کریدور‌های تجاری کشور خاطرنشان کرد: این استان به دلیل برخورداری از بنادر مهم، جزایر راهبردی و دسترسی به آب‌های آزاد، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصادی و تجاری ایران به شمار می‌رود و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل آن یک ضرورت ملی است.

قائم‌پناه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اعتبارات مصوب به حوزه راه اختصاص دارد، تصریح کرد: از مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده، حدود چهار هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان از محل سازمان برنامه و بودجه و پنج هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از سوی وزارت راه و شهرسازی برای پروژه‌های این بخش در نظر گرفته شده است.

وی درباره میزان تحقق مصوبات سفر نیز گفت: در سال ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه به جای پنج هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان تعهد، بیش از ۶ هزار و ۷۳۲ میلیارد تومان تخصیص داد که معادل ۱۲۴ درصد تعهدات بود؛ همچنین دستگاه‌های اجرایی ۹۵ درصد و اعتبارات استانی نیز حدود ۷۳ درصد تعهدات را محقق کردند.

بازسازی مسیر‌های حیاتی هرمزگان در ۵۵ روز

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های ارتباطی استان در جریان حملات اخیر بیان کرد: دشمن با هدف آسیب به مسیر‌های حیاتی و قطع ارتباطات لجستیکی هرمزگان، بخش‌هایی از راه‌ها، پل‌ها و تونل‌های استان را هدف قرار داد، اما تلاش مهندسان و نیرو‌های اجرایی کشور موجب شد یکی از پل‌های مهم مسیر در مدت ۵۵ روز بازسازی و تردد در آن برقرار شود.

قائم‌پناه با اشاره به اهمیت این مسیر‌ها در پشتیبانی اقتصادی و دفاعی کشور افزود: سرعت بازسازی زیرساخت‌ها نشان داد محاسبات دشمن درباره توانمندی ایران و ظرفیت نیرو‌های متخصص کشور نادرست بوده است.

افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی هرمزگان

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایین بودن شاخص تخت بیمارستانی در هرمزگان گفت: شاخص تخت بیمارستانی استان به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت حدود ۱۳.۷ تخت است که با تکمیل طرح‌های درمانی در دست اجرا، این رقم به حدود ۲۱ تخت افزایش می‌یابد.

قائم پناه با اشاره به تخصیص یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس اظهار کرد: این طرح از پیشرفت فیزیکی حدود ۹۲ درصدی برخوردار است و بخش عمده تأسیسات و زیرساخت‌های آن نصب و آماده شده است.

وی همچنین از پیشرفت حدود ۹۰ تا ۹۱ درصدی بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی میناب خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم این ۲ طرح درمانی تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسند تا بخشی از نیاز‌های درمانی مردم استان برطرف شود.

وی در پاسخ به پیشنهاد نام‌گذاری بیمارستان میناب به نام شهدای مدرسه شجره طیبه و افزایش ظرفیت آن به ۱۶۸ تخت، افزود: این پیشنهاد برای پاسداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم میناب ارزشمند است و موضوع را با نگاه مثبت پیگیری خواهیم کرد.

توسعه سواحل مکران با محوریت سرمایه‌گذاری مردم

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد توسعه صنعتی کشور به سمت سواحل جنوبی گفت: سواحل مکران، خلیج فارس و دریای عمان ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه تجارت دریایی، صنایع صادرات‌محور، شیلات، گردشگری و ایجاد اشتغال دارند و باید از این فرصت برای تحول اقتصادی کشور استفاده کنیم.

قائم‌پناه با بیان اینکه جانمایی صنایع در نزدیکی بنادر و مسیر‌های صادراتی از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌تر است، افزود: صنایع آب‌بر و واحد‌هایی که به ظرفیت‌های دریایی وابستگی دارند، بهتر است در سواحل جنوبی مستقر شوند تا هزینه‌های حمل‌ونقل کاهش یابد و از انتقال مواد اولیه و محصولات از مناطق مرکزی کشور به بنادر جلوگیری شود.

وی توسعه صنایع پتروشیمی، فولاد، کشتی‌سازی و صنایع تبدیلی شیلات را از ظرفیت‌های مهم هرمزگان برشمرد و تاکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی و کاهش بیکاری در این منطقه باشد.

قائم‌پناه با تاکید بر نقش جوامع محلی در فرآیند توسعه بیان کرد: مردم ساحل‌نشین باید بازیگران اصلی توسعه مناطق خود باشند؛ زیرا شناخت و تعلق خاطر آنان به منطقه، سرمایه‌ای ارزشمند برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی است و دولت نیز باید از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی حمایت کند.

پزشک خانواده در بندرلنگه آغاز می‌شود

وی همچنین از اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرستان بندرلنگه به عنوان نخستین گام اجرای این برنامه در هرمزگان خبر داد و گفت: در این طرح، شبکه‌های بهداشت و درمان با تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای مردم، مراقبت‌های مستمر و خدمات اولیه بهداشتی و درمانی را ارائه می‌کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: در نظام پزشک خانواده، هر پزشک مسئولیت مراقبت از جمعیت مشخصی را برعهده دارد و در صورت نیاز، بیماران به سطوح تخصصی‌تر ارجاع داده می‌شوند؛ این اقدام ضمن پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها، هزینه‌های درمانی مردم را کاهش می‌دهد.

قائم‌پناه ابراز امیدواری کرد با تأمین منابع مالی و همکاری بیمه‌ها، اجرای این طرح تا پایان سال در هرمزگان گسترش یابد و زمینه دسترسی عادلانه‌تر مردم به خدمات سلامت فراهم شود.

توسعه عدالت آموزشی در هرمزگان

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود شاخص‌های آموزشی استان گفت: با مشارکت خیران مدرسه‌ساز و حمایت دولت، وضعیت سرانه آموزشی هرمزگان در سال‌های اخیر بهبود یافته و میانگین تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس به حدود ۲۴ نفر رسیده است.

قائم پناه با اشاره به افتتاح یک مدرسه هوشمند ۱۵ کلاسه در استان بیان کرد: این مدرسه با امکانات آموزشی نوین، تخته‌های هوشمند و فضا‌های مناسب آموزشی ساخته شده و استفاده از فناوری در کلاس‌های درس می‌تواند کیفیت آموزش را ارتقا دهد.

وی با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز خاطرنشان کرد: آموزش و سلامت از مهم‌ترین وظایف دولت هستند و تحقق عدالت آموزشی و بهداشتی، در کنار توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و حمل‌ونقل، پایه‌های اصلی توسعه پایدار کشور را تشکیل می‌دهند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با ادای احترام به شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای جنگ رمضان و شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، از مردم هرمزگان به دلیل ایستادگی و مقاومت در برابر حملات دشمن قدردانی کرد و گفت: دولت خود را در کنار خانواده‌های داغدار شهدای میناب می‌داند و این غم بزرگ را فراموش نخواهد کرد.

به گزارش ایرنا، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور به منظور پیگیری مصوبات سفر سال گذشته رئیس‌جمهور پزشکیان، بازدید و افتتاح چندین پروژه عمرانی، همچنین حضور در مدرسه شجره طیبه میناب و ادای احترام به شهدای مظلوم دانش‌آموز این شهر، وارد بندرعباس شد.

بازدید از بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس، افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه سجادیه، بازدید از طرح توسعه فولاد کاوه، بازدید از بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی میناب، همچنین حضور در مدرسه شجره طیبه میناب و ادای احترام به شهدای دانش‌آموز این شهر از برنامه‌های سرپرست نهاد ریاست جمهوری در این سفر ۲ روزه است.

به گزارش ایرنا، معاون اجرایی رئیس‌جمهور به منظور پیگیری مصوبات سفر سال گذشته رئیس‌جمهور پزشکیان، بازدید و افتتاح چندین پروژه عمرانی، همچنین حضور در مدرسه شجره طیبه میناب و ادای احترام به شهدای مظلوم دانش‌آموز این شهر در سفری ۲ روزه صبح امروز چهارشنبه وارد بندرعباس شد.

ناترازی گاز به ۵۳۰ میلیون مترمکعبی رسید/مردم به کمک صنعت بیایند

قائم‌پناه در حاشیه بازدید از طرح توسعه فولاد کاوه با اشاره به خسارت واردشده به ظرفیت تولید گاز کشور اظهار کرد: روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور آسیب دیده است. همکاران ما در مجموعه پتروشیمی نیز با وجود شرایط دشوار و فعالیت زیر حملات موشکی و پهپادی، تلاش می‌کنند ۱۳۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت را در مهرماه به چرخه تولید بازگردانند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز در بخش‌های مختلف افزود: امیدواریم مردم مصرف خانگی را کاهش دهند تا بتوانیم گاز مورد نیاز صنایع را تأمین کنیم. البته در شرایطی که شهر‌های شمالی کشور با سرمای شدید و بارش برف مواجه هستند، تأمین گاز بخش خانگی در اولویت قرار دارد و باید این موضوع را مدیریت کرد. با این حال، صنایع نیز باید با استفاده از روش‌های بهره‌وری و فناوری‌های جدیدتر، به کاهش مصرف گاز کمک کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه سرانه مصرف گاز در ایران در مقایسه با بسیاری از کشور‌های جهان بالاست، گفت: مصرف گاز کشور ما تقریباً معادل مصرف گاز جمعیتی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری چین است. از نظر سرانه مصرف گاز نیز ایران و قطر در رتبه نخست قرار دارند و این موضوع نشان‌دهنده بالابودن سرانه مصرف در کشور است.

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه بیشترین میزان مصرف گاز مربوط به بخش خانگی است، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم مصرف خانگی را با مدیریت مردم کنترل کنیم، به‌ویژه در سال جاری، کمک بزرگی به صنایع خواهد شد تا کارگران بیکار نشوند و واحد‌های صنعتی از فعالیت بازنمانند. این موضوع به معیشت مردم نیز کمک می‌کند؛ چراکه وقتی تولید متوقف شود، عرضه کاهش می‌یابد و در شرایطی که تقاضا همچنان وجود دارد، گرانی به‌صورت طبیعی ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت ناترازی گاز کشور گفت: همان‌طور که رئیس‌جمهوری بار‌ها اعلام کرده، سال گذشته با ناترازی ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز مواجه بودیم و امسال نیز ۲۳۰ میلیون مترمکعب به این میزان اضافه شده و مجموع ناترازی به ۵۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با تشریح میزان مصرف گاز در روز‌های اوج سرما افزود: در پیک سرما روزانه حدود ۹۰۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کنیم که حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب آن مربوط به بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک است و نزدیک به ۳۰۰ میلیون مترمکعب نیز در نیروگاه‌ها و صنایع مصرف می‌شود.

قائم‌پناه ادامه داد: اگر منابع و مصارف را مدیریت نکنیم، ناچار خواهیم بود میان تأمین گاز بخش خانگی، فعالیت نیروگاه‌ها و ادامه کار صنایع یکی را محدود کنیم؛ در این شرایط ممکن است نیروگاه‌ها نتوانند برق مورد نیاز را تأمین کنند یا صنایع از فعالیت بازبمانند.

وی با اشاره به درخواست دولت از مردم برای مدیریت مصرف در سال جاری تأکید کرد: درخواست ما این است که مردم با مدیریت مصرف خود به کنترل ناترازی گاز کمک کنند تا صنعت به این بزرگی متوقف نشود، کارگران ما به فعالیت خود ادامه دهند و بتوانیم چرخه تولید را با سرعت بیشتری به حرکت درآوریم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری تولید را یکی از راه‌های افزایش تاب‌آوری کشور در برابر ایالات متحده دانست و گفت: یکی از راه‌های تاب‌آوری ما در مقابل آمریکا، تولید و افزایش تاب‌آوری مردم است. اینکه بتوانیم تولید را افزایش دهیم، در واقع نوعی مبارزه با جنگ اقتصادی است.

قائم‌پناه در پایان با قدردانی از کارگران استان هرمزگان خاطرنشان کرد: به سهم خودم از شما و همه کارگران عزیز استان هرمزگان که زیر حملات پهپادی و موشکی و در زیر آتش خشم دشمن به کار و تلاش ادامه دادند و حماسه سازندگی خلق کردند، از طرف دولت و رئیس‌جمهوری قدردانی می‌کنم.