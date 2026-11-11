باشگاه خبرنگاران جوان- امید برجی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با تشریح جزئیات این عملیات گفت: در راستای اجرای مصوبات مربوط به ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی جهت حمایت از تنظیم بازار داخلی، کارکنان هوشیار گمرک سومار حین پایش محموله‌های خروجی به ۲ دستگاه کامیون یخچال‌دار مشکوک شده و آنها را به دقت مورد ارزیابی قرار دادند.

رئیس گمرک سومار افزود: در این بازرسی تخصصی مشخص شد سودجویان قصد داشتند این محموله ۳۳ تنی را با وجود ممنوعیت صادرات، به‌صورت ماهرانه و جاسازی‌شده در پوشش کالای اظهاری سیب درختی از کشور خارج کنند که با هوشیاری کارکنان حراست و یگان حفاظت این گمرک ناکام ماندند.

برجی در پایان ضمن تأکید بر استمرار پایش‌های دقیق مرزی، خاطرنشان کرد: پرونده این تخلف به همراه مستندات و صورت‌جلسات مربوطه، جهت سیر مراحل قانونی و اعمال مجازات‌های بازدارنده به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع شد.

استان کرمانشاه افزون بر ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و سالانه نزدیک به سه میلیارد دلار کالا از این مرز‌ها به خارج از کشور صادر می‌شود.

مرز سومار در فاصله پنج کیلومتری شهر نفت شهر قرار دارد و فاصله این شهر با گیلانغرب ۶۷ کیلومتر است و فاصله آن در نوار مرزی جمهوری اسلامی ایران با شهر مندلی عراق ۱۵ کیلومتر است.

بخش سومار در فاصله ۹۰ کیلومتری شهر قصرشیرین واقع شده است و با عراق افزون بر ۸۶ کیلومتر مرز مشترک دارد این بخش دارای ۲ شهر سومار و نفت شهر و ۱۳ روستا است.

در آن سوی مرز و در عراق، نزدیک‌ترین شهر به سومار، شهر مندلی از توابع فرمانداری بلدروز است، مرز سومار فاصله حمل کالا را به بغداد کوتاه‌تر کرده است و اکنون عمده کالا از این معبر به استان‌های شرقی عراق صادر می‌شود.